Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност

9 октомври 2025, 23:00
Лидерът на йеменските хути: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"
Източник: БТА/АР

Л идерът на йеменските хути Абдул Малик ал Хути заяви, че бунтовническата група ще следи внимателно дали Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа и ще възобнови военната си подкрепа за палестинците, ако договореностите бъдат нарушени, съобщават Ройтерс и Франс прес.

"Ще останем в готовност и напълно подготвени, наблюдавайки внимателно фазата на изпълнение на това споразумение. Дали то наистина ще сложи край на агресията срещу ивицата Газа?", заяви Абдул Малик ал Хути.

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност.

Йеменската бунтовническа група атакува Израел от началото на войната в Газа, заявявайки, че действа в подкрепа на палестинците.

Източник: Атанаси Петров/БТА    
