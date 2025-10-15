Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

З адържани са с марихуана сценични работници на Драматичния театър в Пловдив „Николай Осипович Масалитинов“. Акцията на полицията по линия на превенцията на наркоразпространението се е провела в сряда.

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар". Откритото вещество е марихуана.

От пресцентъра на полицията съобщиха, че задържаният отговаря за поддръжката на декорите в Драматичния театър. Заедно с него са задържани още двама сценични работници.

От прокуратурата все още не дават информация дали тримата са с повдигнати обвинения.