Тодор Дърлянов: Наводнихме НAТФИЗ

В новия епизод на The Voice Cast гостува актьорът Тодор Дърлянов, познат от телевизионния сериал „Седем часа разлика“

15 октомври 2025, 13:01
В новия епизод на The Voice Cast с Мари-Никол гостува актьорът Тодор Дърлянов, познат от телевизионния сериал „Седем часа разлика“ и от сцената на Драматичен театър – Пловдив. Разговорът проследява професионалния му път, погледа му към театъра и личните му вдъхновения, но не си представяйте поредното досадно интервю за важността на изкуството, а по-скоро едно неподправено и обгърнато от хумор и интересни истории пътуване из живота на един успешен, съвременен български актьор.

За първата си среща с театралното изкуство, Тодор посочва театрално представление, на което е бил зрител като дете. Пиесата “Дядо Коледа е боклук” оставя траен отпечатък в съзнанието му в не особено положителен план, за да вземе кардиналното решение повече да не стъпи в театрален салон. Но години по-късно Поморийската самодейна трупа успява да го влюби в театъра и актьорската професия.

Дърлянов започва кариерата си още преди да завърши академията в класа на проф. Здравко Митков. Образованието в НАТФИЗ му дава стабилна основа, дисциплина и разбиране за актьорския процес. Тодор разказа и любопитни истории от времето на следването си, които можете да чуете в епизода.

Участието му в сериала „Седем часа разлика“ му носи популярност и професионално израстване. Проектът предоставя на актьора възможност да работи в динамична среда с голям екип и различен ритъм на снимки.  Опитът пред камерата разширява неговия творчески диапазон.

След първите му стъпки в професията, естественото продължение за него е Драматичен театър – Пловдив, където постепенно се утвърждава като част от трупата, а впоследствие поема и административна роля като заместник-директор. Позицията му в ръководството му дава нова перспектива върху организацията и развитието на институцията. Тодор споделя за успехите, които Българските таланти от Пловдивския театър жънат по света и положителния начин, по който представят страната и културата ни в чужбина. Все постижения и признания, които остават непознати на нашето общество, поради липсата на гласност. Преди 4 години Пловдивският театър е представил по изключителен начин България на световна театрална олимпиада, на която успява да развие партньорски отношения и всяка следваща година получава покана за фестивала “Митвем“ в Будапеща. Благодарение на труда и професионализма им българското театралното присъствие на картата на света и културата ни биват все по-разпознаваеми в чужбина. 

В подкаста актьорът споделя и за личните си интереси извън сцената. Сред тях са ездата и създаването на гривни от полускъпоценни камъни, занимание, което му помага да се откъсва от натовареното ежедневие и да поддържа баланс между професионалното и личното.

Дърлянов е мотивиран от истории с послание и предпочита роли, които провокират да разгръща уменията си. Една от мечтите му е да снима в пълнометражен филм, за бъдещето на българския театър смята, че зависи от последователна подкрепа, отвореност към нови форми и активна връзка с публиката.

В заключение актьорът очертава предстоящите си планове – нови театрални проекти и участие в бъдещи премиери на пловдивска сцена. За него сцената остава не просто професия, а кауза, която обединява творчество, дисциплина и вяра в смисъла на изкуството.

