Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

Н а 77-годишна възраст е починал легендарният футболист на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров. Тъжната новина съобщи синът му Мартин Зафиров в публикация в официалната си Facebook страница.

"Сбогом, тате.

Днес се сбогувам с баща си - Иван Зафиров. Човек с чест, доброта и достойнство. Горд българин, многократен шампион по футбол, но най-голямата му титла беше тази на баща.

Той ме научи да бъда честен, да се боря, да не се предавам. В очите му имаше сила, а в сърцето доброта. Остави след себе си не само спомени, но и пример, който ще нося със себе си завинаги.

Почивай в мир, тате. Обичам те", написа Мартин Зафиров.

Биография на Иван Зафиров – легендата на ЦСКА и българския футбол

Иван Георгиев Зафиров е роден на 30 декември 1947 г. в София. Известен е с прякора "Копата" и е сред най-емблематичните фигури в историята на ЦСКА и българския футбол. Играе на поста десен защитник и е пример за вярност към клуба и националния отбор.

Ранни години и клубна кариера

Зафиров преминава през всички възрастови групи на детско-юношеската школа на ЦСКА. През лятото на 1965 г. е преотстъпен на Сливен, но само след няколко месеца се завръща на "Българска армия". Дебютът му за първия отбор на ЦСКА е на 27 март 1966 г. при победа над Дунав (Русе) с 2:0, а първия си гол за червените бележи на 28 април 1966 г. срещу Левски при успех с 3:0.

Кариерата му в клуба продължава до 1981 г. и включва 340 мача и 8 гола в "А" група. Заедно с участията си в Сливен (24 мача и 1 гол), Зафиров има общо 364 срещи и 9 попадения в родния елит.

С екипа на ЦСКА печели девет шампионски титли – през сезоните 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76, 1979/80 и 1980/81. Пет пъти става носител на Купата на Съветската армия (1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74).

Зафиров записва и 37 участия в европейските клубни турнири – 26 за КЕШ, 6 за КНК и 5 за Купата на УЕФА.

Национален отбор

Иван Зафиров има 50 мача и 1 гол за националния отбор на България в периода 1968 – 1980 г., като 9 пъти носи капитанската лента.

Той е част от състава на България на Олимпийските игри в Мексико през 1968 г., където тимът печели сребърен медал. Включен е и в разширения състав на националния отбор за Световното първенство през 1974 г. в Германия.

Треньорска дейност

След края на активната си кариера през 1981 г., Зафиров започва работа като треньор. Първият му отбор е Розова долина (Казанлък), с който още в първия си сезон (1981/82) печели промоция в "А" група. По-късно води Червено знаме (Павликени), Светкавица (Търговище) и Академик (София).

Работи и като треньор и селекционер в детско-юношеската школа на ЦСКА, където предава опита си на следващите поколения армейци.

Отличия и признание

През 1974 г. Иван Зафиров е удостоен със званието "Заслужил майстор на спорта", а през 1968 г. получава Сребърен орден на труда. Завършил е Висшия институт за физическо възпитание "Георги Димитров".

Семейство

Футболната традиция в семейството му продължава - синовете му Адалберт и Мартин Зафирови, както и внукът му Ивайло, също са свързани с ЦСКА и футбола.