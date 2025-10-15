Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

С пор заради объркана поръчка предизвика жестока свада между седем души в ресторант Whataburger в Тексас миналата седмица, съобщават властите, цитирани от New York Post .

Полицията бе изпратена в заведението в Сан Антонио малко след 3 часа сутринта в неделя, след като избухналата суматоха била докладвана, съобщи Сан Антонио полицейски отдел пред KSAT.

След пристигането на органите на реда се установило, че сблъсъкът е започнал заради объркана поръчка между две групи клиенти, посочват властите.

Вирусно видео, публикувано в социалните мрежи след инцидента, заснело отделни сбивания в групата, където хората се виждат как бият и ритат други на пода.

Let's check in on Whataburger in San Antonio and see how it's going.



Exactly as expected 🤨



At approximately 3AM on Sunday aa brawl broke out reportedly over a mistaken order leading to 7 people being arrested.



Dine accordingly...#CityLife #SanAntonio #whataburger #crime… pic.twitter.com/i1hLlgP22Y — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) October 8, 2025

Снимки от следствието показват кръв по седалките и пода на веригата за бързо хранене.

Полицията потвърди, че седем души са арестувани и обвинени в нападение, довело до телесни повреди. Сред тях са: Андрес Гарсия Карденас (21), Тирон Толиър (21), Мигел Торес (57), Мейли Торес (21), Андрю Лопез (21), Дионте Толиър (23) и Вероника Валдес (53).

Две 18-годишни и двама 20-годишни също са били част от една от групите, уточнява изданието.

Майката на един от участниците, Ребека Ноел, публикува във Facebook видео от инцидента с пояснението:

"Част от поръчката на друга маса беше погрешно донесена на сина ми и приятелите му. Вместо персоналът да признае грешката си, те накарали другите клиенти да кажат: Те имат вашата храна."

"Минути по-късно тези хора се сблъскаха със сина ми и приятелите му, и за секунди ситуацията ескалира далеч отвъд просто недоразумение, до насилствено нападение."

Точната последователност на събитията, описана в публикацията, все още не е потвърдена, но полицията заяви, че видеото е част от разследването.

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания, добавиха от полицията.