Свят

Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания

15 октомври 2025, 13:41
Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас
Източник: iStock

С пор заради объркана поръчка предизвика жестока свада между седем души в ресторант Whataburger в Тексас миналата седмица, съобщават властите, цитирани от New York Post.

Полицията бе изпратена в заведението в Сан Антонио малко след 3 часа сутринта в неделя, след като избухналата суматоха била докладвана, съобщи Сан Антонио полицейски отдел пред KSAT.

След пристигането на органите на реда се установило, че сблъсъкът е започнал заради объркана поръчка между две групи клиенти, посочват властите.

Вирусно видео, публикувано в социалните мрежи след инцидента, заснело отделни сбивания в групата, където хората се виждат как бият и ритат други на пода.

Снимки от следствието показват кръв по седалките и пода на веригата за бързо хранене.

Полицията потвърди, че седем души са арестувани и обвинени в нападение, довело до телесни повреди. Сред тях са: Андрес Гарсия Карденас (21), Тирон Толиър (21), Мигел Торес (57), Мейли Торес (21), Андрю Лопез (21), Дионте Толиър (23) и Вероника Валдес (53).

Две 18-годишни и двама 20-годишни също са били част от една от групите, уточнява изданието.

Майката на един от участниците, Ребека Ноел, публикува във Facebook видео от инцидента с пояснението:

"Част от поръчката на друга маса беше погрешно донесена на сина ми и приятелите му. Вместо персоналът да признае грешката си, те накарали другите клиенти да кажат: Те имат вашата храна."

"Минути по-късно тези хора се сблъскаха със сина ми и приятелите му, и за секунди ситуацията ескалира далеч отвъд просто недоразумение, до насилствено нападение."

Точната последователност на събитията, описана в публикацията, все още не е потвърдена, но полицията заяви, че видеото е част от разследването.

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания, добавиха от полицията.

Източник: New York Post    
Свада Ресторант Whataburger Тексас Объркана поръчка Нападение Арести Бързо хранене Сан Антонио Насилие
