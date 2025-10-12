Свят

ЦАХАЛ: Военният натиск на Израел доведе до победа над Хамас

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

12 октомври 2025, 21:14
ЦАХАЛ: Военният натиск на Израел доведе до победа над Хамас
Източник: iStock

Н ачалникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир, заяви, че страната е победила Хамас чрез военния натиск, упражняван през последните две години, в съчетание с дипломатически усилия.

„Военният натиск, който упражнихме през последните две години, заедно с допълнителни дипломатически мерки, представлява победа над Хамас“, посочи той, цитиран от АФП.

„Ще продължим да действаме, за да създадем реалност в областта на сигурността, която гарантира, че ивицата Газа вече не представлява заплаха за държавата Израел и нейните граждани... Чрез нашите операции преобразуваме Близкия изток и нашата стратегия за сигурност за следващите години“, добави Замир. 

Източник: БГНЕС    
