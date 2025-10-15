Свят

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

дд

15 октомври 2025, 13:40
Източник: AP/БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса днес, съобщи официалният сайт на украинския държавен глава.

В указа, публикуван на сайта днес, се казва:

"В съответствие със Закона на Украйна „За правния режим при военно положение“ с настоящото постановявам:

1. Създава се Одеска градска военна администрация на Одески район в Одеска област.

2. Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, Одеската областна държавна администрация, в съответствие със Закона на Украйна „За правния режим при военно положение“, предприемат мерки, свързани със създаването на военната администрация, посочена в член 1 от настоящия указ.

3. Настоящият указ влиза в сила от датата на публикуването си".

Зеленски подписа заповед с днешна дата за назначаване на Сергий Лисак за началник на Одеската градска военна администрация на Одеския район в Одеска област.

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Във вторник Зеленски лиши от украинско гражданство кмета на Одеса Геннадий Труханов, известна фигура в местната политика, както и балетиста Сергей Полунин, който предизвика скандал с прокремълските си позиции.

„Украинското гражданство на кмета на Одеса Геннадий Труханов е отнето“, съобщиха в Telegram украинските служби за сигурност (СБУ), цитирайки указ, подписан от Зеленски.

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

СБУ обвини Труханов, че има руско гражданство и „притежава валиден международен паспорт на агресорската страна“, което заинтересованото лице винаги е отричало.

Труханов излезе с обръщение към одесчани относно лишаването си от украинско гражданство, чрез официалния уебсайт на градския съвет.

"Уважаеми одесчани. Относно последното събитие. Никога не съм кандидатствал с молба в Руската федерация за руско гражданство. Никога не съм получавал паспорт на руски гражданин. Аз съм гражданин на Украйна", казва във видеобръщението си Труханов.

Източник: AP/БТА

"Всички спекулации за предполагаемото ми руско гражданство се дължат на факта, че гражданите на бившия Съветски съюз автоматично придобиват гражданство на Руската федерация при определени обстоятелства. Аз обаче не съм имал такива обстоятелства!", констатира кметът на Одеса.

По неговите думи, той лично постоянно е пребивавал на територията на Украйна, в град Одеса.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
зеленски одеса военна администрация указ
biss.bg
dogsandcats.bg
