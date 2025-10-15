Свят

Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“

15 октомври 2025, 14:48
Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа
Източник: Getty Images

Н якога чудили ли сте се как кожата на Парис Хилтън остава толкова безупречна? Е, най-накрая имаме отговора: тричасова процедура за лице, три пъти седмично. Това са девет часа процедури за лице на седмица, които звездата отделя за красотата си, предаде Page Six

„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“, признава Хилтън. „Моята козметичка, Хедър Никол, идва у дома три пъти седмично в моя SL Spa. Правим Neurotris – тези EMS електрически токове – плюс нейното устройство Skin Sculpt, HydraFacials, терапия с червена светлина и кислородни процедури.“ И ако това не е достатъчно, тя уточнява: „Моите три седмични процедури за лице са всяка около три часа.“

44-годишната звезда отдава заслугата за способността си да прекарва толкова много време в спа на възможността да прави няколко неща едновременно.

„Правя процедури за лице и тяло, докато работя. Ще имам включена машината Neurotris, така че е като тренировка, докато съм на конференционни разговори, одобрявам продукти или пиша музика“, добавя тя. „Това е красота и бизнес наведнъж.“

Независимо дали е в спа или не, Хилтън прекарва всеки буден момент в работа върху създаването на наследство, с което да се гордее. Произхождайки от семейство, което притежава толкова много емблематични имоти, това е трудна задача. „Винаги съм искала да бъда известна като Парис, а не като Хилтън“, обяснява звездата. „Това беше огромна движеща сила за мен – да изградя собствената си империя.“

След успеха на „The Simple Life“, звездата си спомня как се е борила с идентичността си.

„По онова време нямах представа в какво се забърквам – или че ще трябва да продължа да играя тази роля сезон след сезон. В крайна сметка целият свят просто предположи, че това съм аз.“ Но Хилтън има последната дума, добавяйки: „Но това проработи и аз основно изградих цяла марка около този образ.“

Източник: Page Six    
По темата

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Излязоха резултатите от ДНК теста на жената, представяща се за Маделин Маккан

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Звезда от „Сам вкъщи" влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Какъв тип личност е котката ми

Какъв тип личност е котката ми

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 21 минути

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 22 минути

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

БНБ отчита влошаване на фискалната позиция на България

България Преди 59 минути

Растежът на икономическата активност в България се ускорява

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Парис Джаксън е получила $65 милиона от наследството на Майкъл Джаксън

Любопитно Преди 1 час

Шокиращото разкритие идва като част от съдебен отговор на изпълнителите на наследството, след като Парис оспори техния контрол и прозрачност

9 навика, които бавно и сигурно „убиват" мозъка ти

9 навика, които бавно и сигурно „убиват“ мозъка ти

Любопитно Преди 1 час

Твоята концентрация, памет и настроение страдат тихо – открий кои ежедневни действия могат да ти навредят и как да ги избегнеш

<p>Арести в&nbsp;Драматичния театър Пловдив</p>

Задържаха с марихуана сценични работници на Драматичния театър Пловдив

България Преди 2 часа

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар"

<p>Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца</p>

Внимание, родители! Тези породи кучета не са за деца

Любопитно Преди 2 часа

Кучетата се различават по темперамент, енергичност и нужди от грижи, затова всеки може да намери порода, която отговаря на неговия начин на живот

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

ГЕРБ мобилизира електората си: Срещи в редица градове и села в страната

България Преди 2 часа

Вижте къде и кога приемните ще отворят врати

<p>Глобална заплаха: Концентрацията на СО<sub>2</sub> достигна рекордни нива през 2024 г.</p>

Глобална заплаха: Концентрацията на СО2 достигна рекордни нива през 2024 г.

Свят Преди 2 часа

Концентрациите на СО2 сега са с повече от 50% по-високи, отколкото преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Роналдо отново пише история, счупвайки рекорд, който изглеждаше недостижим

Свят Преди 2 часа

Кристиано Роналдо с нов исторически рекорд – най-много голове в квалификациите за Световното, докато Англия осигури място за Мондиал 2026

<p>Ръст в&nbsp;стойността на малката потребителска кошница през септември, ето с колко</p>

КНСБ: С 0,5 процента се е повишила стойността на малката потребителска кошница през септември

Пари Преди 2 часа

Цените на дребно и на едро са със сериозни отклонения, отчитат също от синдиката

<p>Объркана поръчка предизвика кървава свада между 7 души</p>

Объркана поръчка предизвика кървава свада в ресторант в Тексас

Свят Преди 2 часа

Въпреки хаоса, не са съобщени сериозни наранявания

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Зеленски издаде указ за създаване на военна администрация в Одеса

Свят Преди 2 часа

дд

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

Британци продават дома си и бягат от България заради лекарски грешки

България Преди 2 часа

Семейство Томпсън били привлечени от идеята за евтин живот и приветливи хора, но сега твърдят, че реалността е съвсем различна

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

Почина легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров

България Преди 2 часа

Тъжната новина съобщи синът му Мартин Зафиров

<p>Израел: Едно от телата, предадени от &quot;Хамас&quot;, не е на заложник</p>

Израел съобщи, че едно от телата, предадени от "Хамас", не е на заложник

Свят Преди 2 часа

"Четвъртото тяло, предадено на Израел от "Хамас", не съответства на нито един от заложниците"

Всичко от днес

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци" в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

Гибона за Добромир Жечев: Уникален българин

Gong.bg

Даниел Боримиров: Чувал съм само суперлативи за Добромир Жечев

Gong.bg

След акцията в „Пътна полиция" – Хасково: Повдигнаха обвинения на двамата задържани

Nova.bg

НС – без кворум, депутатите – с коментари за стабилността на управлението (ОБЗОР)

Nova.bg