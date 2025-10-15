Тайната на Парис Хилтън за безупречна кожа

Н якога чудили ли сте се как кожата на Парис Хилтън остава толкова безупречна? Е, най-накрая имаме отговора: тричасова процедура за лице, три пъти седмично. Това са девет часа процедури за лице на седмица, които звездата отделя за красотата си, предаде Page Six.
„Грижа се за кожата си като олимпийски атлет“, признава Хилтън. „Моята козметичка, Хедър Никол, идва у дома три пъти седмично в моя SL Spa. Правим Neurotris – тези EMS електрически токове – плюс нейното устройство Skin Sculpt, HydraFacials, терапия с червена светлина и кислородни процедури.“ И ако това не е достатъчно, тя уточнява: „Моите три седмични процедури за лице са всяка около три часа.“
Paris Hilton spends nine hours every week getting facials: ‘I take care of my skin like an Olympic athlete’ https://t.co/3eHQwB6H7l pic.twitter.com/QISdFsPLB5— Page Six (@PageSix) October 14, 2025
44-годишната звезда отдава заслугата за способността си да прекарва толкова много време в спа на възможността да прави няколко неща едновременно.
„Правя процедури за лице и тяло, докато работя. Ще имам включена машината Neurotris, така че е като тренировка, докато съм на конференционни разговори, одобрявам продукти или пиша музика“, добавя тя. „Това е красота и бизнес наведнъж.“
Независимо дали е в спа или не, Хилтън прекарва всеки буден момент в работа върху създаването на наследство, с което да се гордее. Произхождайки от семейство, което притежава толкова много емблематични имоти, това е трудна задача. „Винаги съм искала да бъда известна като Парис, а не като Хилтън“, обяснява звездата. „Това беше огромна движеща сила за мен – да изградя собствената си империя.“
For so long, I felt like I had to play a part—always polished 💅, picture-perfect ✨, and living up to everyone else’s expectations. But that was never the full story 📖.— Paris Hilton (@ParisHilton) May 29, 2025
Becoming a mom, building my own brands, and creating on my own terms —it changed everything. I stopped… pic.twitter.com/WrwgtP9vRd
След успеха на „The Simple Life“, звездата си спомня как се е борила с идентичността си.
„По онова време нямах представа в какво се забърквам – или че ще трябва да продължа да играя тази роля сезон след сезон. В крайна сметка целият свят просто предположи, че това съм аз.“ Но Хилтън има последната дума, добавяйки: „Но това проработи и аз основно изградих цяла марка около този образ.“