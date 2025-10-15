Глобална заплаха: Концентрацията на СО2 достигна рекордни нива през 2024 г.

Н ивата на най-значителния газ, допринасящ за затоплянето на планетата, в атмосферата ни са нараснали по-бързо от всякога досега през миналата година, съобщават учени, оставяйки ключовата глобална климатична цел на ръба на провала. Концентрациите на въглероден диоксид (СО2) сега са с повече от 50% по-високи, отколкото преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива, предаде ВВС.
Миналата година емисиите от изкопаеми горива достигнаха рекордни нива, докато природата изпитваше трудности да абсорбира толкова CO2 поради фактори като горски пожари и суша, което доведе до натрупването на повече газ в атмосферата. Бързият ръст на СО2 е „несъвместим“ с международния ангажимент да се опита да се ограничи глобалното затопляне до 1.5°C над прединдустриалните нива, заявяват от Метеорологичната служба на Великобритания (Met Office).
Тази амбициозна цел беше договорена от близо 200 държави на историческа среща на ООН в Париж през 2015 г. с надеждата да се избегнат някои от най-тежките последици от климатичните промени. Миналата седмица беше потвърдено, че 2024 г. е най-горещата година в историята и първата календарна година, в която средните годишни температури са били над 1.5°C над прединдустриалните нива. Това не нарушава целта от Париж, която се отнася до дългосрочна средна стойност за десетилетия, но продължаващото увеличение на атмосферния CO2 на практика обрича света на това.
„Ограничаването на глобалното затопляне до 1.5°C изисква забавяне на нарастването на CO2, но в действителност се случва точно обратното“, казва Ричард Бетс от Met Office.
RECORD 2024 ATMOSPHERIC CO2 GROWTH FROM CARBON SINK— Peter D Carter (@PCarterClimate) October 12, 2025
A dramatic increase in ecosystem respiration lowers carbon sink efficiency, with a record-breaking atmospheric CO2 growth rate in 2024. Result of extreme heat and wet conditions, mainly from grass and shrub lands.… pic.twitter.com/Km3XD1VLvp
Дългосрочният ръст на CO2 безспорно се дължи на човешката дейност, главно чрез изгаряне на въглища, петрол и газ, както и чрез изсичане на гори. Записите за климата на Земята в далечното минало от ледени ядра и морски седименти показват, че нивата на CO2 в момента са на най-високото си ниво от поне два милиона години, според ООН. Но ръстът варира от година на година поради разлики в това как природата абсорбира въглерода, както и поради колебания в емисиите от човешка дейност.
Миналата година емисиите на CO2 от изкопаеми горива достигнаха нови върхове, според предварителни данни от екипа на Global Carbon Project. Имаше също и ефекти от естественото явление "Ел Ниньо" – когато повърхностните води в източната част на тропическия Тихи океан стават необичайно топли, което влияе на метеорологичните модели. Природата е абсорбирала приблизително половината от емисиите на CO2 от човешка дейност, например чрез допълнителен растеж на растенията и повече разтворен газ в океана. Но допълнителната топлина от "Ел Ниньо" на фона на климатичните промени означаваше, че естествените въглеродни поглътители на сушата не поеха толкова CO2, колкото обикновено, през миналата година. Масовите горски пожари, включително в региони, които обикновено не са засегнати от "Ел Ниньо", също освободиха допълнителен CO2.
„Дори без тласъка от "Ел Ниньо" миналата година, ръстът на CO2, движен от изгарянето на изкопаеми горива и обезлесяването, вече би изпреварил сценариите на IPCC за 1.5°C“, казва професор Бетс. Тези фактори доведоха до това, че между 2023 и 2024 г. нивата на CO2 нараснаха с близо 3.6 части на милион (ppm) молекули въздух до нов връх от над 424 ppm. Това е рекордно годишно увеличение откакто атмосферните измервания започнаха в отдалечената изследователска станция Мауна Лоа на Хаваите през 1958 г. Разположена високо на склона на вулкан в Тихия океан, отдалеченото местоположение на станцията, далеч от основните източници на замърсяване, я прави идеална за наблюдение на глобалните нива на CO2.
„Тези последни резултати потвърждават, че навлизаме в неизследвана територия по-бързо от всякога, тъй като ръстът продължава да се ускорява“, казва професор Ралф Кийлинг, който ръководи програмата за измерване в Института по океанография Скрипс в САЩ.
Рекордното увеличение добавя към опасенията, че природата може да стане по-малко способна да абсорбира газове, причиняващи затопляне на планетата, в дългосрочен план. Арктическата тундра се превръща в общ източник на CO2 поради затоплянето и честите пожари, според американската научна група NOAA. Способността на тропическите гори на Амазонка да абсорбират CO2 също е засегната от суша, горски пожари и умишлено обезлесяване. „Това е отворен въпрос, но е нещо, което трябва да следим отблизо и да разглеждаме много внимателно“, казва професор Бетс пред BBC.
Met Office предсказва, че увеличението на концентрацията на CO2 през 2025 г. ще бъде по-малко екстремно в сравнение с 2024 г., но все още значително далеч от пътя за постигане на целта от 1.5°C. Условията на "Ла Ниня" – когато повърхностните води в източната част на тропическия Тихи океан са по-хладни от нормалното – замениха "Ел Ниньо", което обикновено позволява на природата да поеме повече CO2.
„Макар да може да има временно облекчение с леко по-хладни температури, затоплянето ще се възобнови, защото CO2 продължава да се натрупва в атмосферата“, казва професор Бетс.