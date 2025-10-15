Глобална заплаха: Концентрацията на СО2 достигна рекордни нива през 2024 г.

Н ивата на най-значителния газ, допринасящ за затоплянето на планетата, в атмосферата ни са нараснали по-бързо от всякога досега през миналата година, съобщават учени, оставяйки ключовата глобална климатична цел на ръба на провала. Концентрациите на въглероден диоксид (СО 2 ) сега са с повече от 50% по-високи, отколкото преди хората да започнат да изгарят големи количества изкопаеми горива, предаде ВВС.

Миналата година емисиите от изкопаеми горива достигнаха рекордни нива, докато природата изпитваше трудности да абсорбира толкова CO 2 поради фактори като горски пожари и суша, което доведе до натрупването на повече газ в атмосферата. Бързият ръст на СО 2 е „несъвместим“ с международния ангажимент да се опита да се ограничи глобалното затопляне до 1.5°C над прединдустриалните нива, заявяват от Метеорологичната служба на Великобритания (Met Office).

Тази амбициозна цел беше договорена от близо 200 държави на историческа среща на ООН в Париж през 2015 г. с надеждата да се избегнат някои от най-тежките последици от климатичните промени. Миналата седмица беше потвърдено, че 2024 г. е най-горещата година в историята и първата календарна година, в която средните годишни температури са били над 1.5°C над прединдустриалните нива. Това не нарушава целта от Париж, която се отнася до дългосрочна средна стойност за десетилетия, но продължаващото увеличение на атмосферния CO 2 на практика обрича света на това.

„Ограничаването на глобалното затопляне до 1.5°C изисква забавяне на нарастването на CO 2 , но в действителност се случва точно обратното“, казва Ричард Бетс от Met Office.

RECORD 2024 ATMOSPHERIC CO2 GROWTH FROM CARBON SINK

A dramatic increase in ecosystem respiration lowers carbon sink efficiency, with a record-breaking atmospheric CO2 growth rate in 2024. Result of extreme heat and wet conditions, mainly from grass and shrub lands.… pic.twitter.com/Km3XD1VLvp — Peter D Carter (@PCarterClimate) October 12, 2025

Дългосрочният ръст на CO 2 безспорно се дължи на човешката дейност, главно чрез изгаряне на въглища, петрол и газ, както и чрез изсичане на гори. Записите за климата на Земята в далечното минало от ледени ядра и морски седименти показват, че нивата на CO2 в момента са на най-високото си ниво от поне два милиона години, според ООН. Но ръстът варира от година на година поради разлики в това как природата абсорбира въглерода, както и поради колебания в емисиите от човешка дейност.

Миналата година емисиите на CO 2 от изкопаеми горива достигнаха нови върхове, според предварителни данни от екипа на Global Carbon Project. Имаше също и ефекти от естественото явление "Ел Ниньо" – когато повърхностните води в източната част на тропическия Тихи океан стават необичайно топли, което влияе на метеорологичните модели. Природата е абсорбирала приблизително половината от емисиите на CO 2 от човешка дейност, например чрез допълнителен растеж на растенията и повече разтворен газ в океана. Но допълнителната топлина от "Ел Ниньо" на фона на климатичните промени означаваше, че естествените въглеродни поглътители на сушата не поеха толкова CO 2 , колкото обикновено, през миналата година. Масовите горски пожари, включително в региони, които обикновено не са засегнати от "Ел Ниньо", също освободиха допълнителен CO 2 .

„Дори без тласъка от "Ел Ниньо" миналата година, ръстът на CO 2 , движен от изгарянето на изкопаеми горива и обезлесяването, вече би изпреварил сценариите на IPCC за 1.5°C“, казва професор Бетс. Тези фактори доведоха до това, че между 2023 и 2024 г. нивата на CO 2 нараснаха с близо 3.6 части на милион (ppm) молекули въздух до нов връх от над 424 ppm. Това е рекордно годишно увеличение откакто атмосферните измервания започнаха в отдалечената изследователска станция Мауна Лоа на Хаваите през 1958 г. Разположена високо на склона на вулкан в Тихия океан, отдалеченото местоположение на станцията, далеч от основните източници на замърсяване, я прави идеална за наблюдение на глобалните нива на CO 2 .

„Тези последни резултати потвърждават, че навлизаме в неизследвана територия по-бързо от всякога, тъй като ръстът продължава да се ускорява“, казва професор Ралф Кийлинг, който ръководи програмата за измерване в Института по океанография Скрипс в САЩ.

Рекордното увеличение добавя към опасенията, че природата може да стане по-малко способна да абсорбира газове, причиняващи затопляне на планетата, в дългосрочен план. Арктическата тундра се превръща в общ източник на CO 2 поради затоплянето и честите пожари, според американската научна група NOAA. Способността на тропическите гори на Амазонка да абсорбират CO 2 също е засегната от суша, горски пожари и умишлено обезлесяване. „Това е отворен въпрос, но е нещо, което трябва да следим отблизо и да разглеждаме много внимателно“, казва професор Бетс пред BBC.

Met Office предсказва, че увеличението на концентрацията на CO 2 през 2025 г. ще бъде по-малко екстремно в сравнение с 2024 г., но все още значително далеч от пътя за постигане на целта от 1.5°C. Условията на "Ла Ниня" – когато повърхностните води в източната част на тропическия Тихи океан са по-хладни от нормалното – замениха "Ел Ниньо", което обикновено позволява на природата да поеме повече CO 2 .