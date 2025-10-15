Пожар в "Стомана Индъстри" в Перник

П ожар е възникнал в шредерен цех на пернишкото предприятие "Стомана Индъстри", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По първоначална информация огънят е тръгнал от самозапалване на стружки. На място са екипи на "Пожарна безопасност и защита на населението", противопожарен автомобил на предприятието и полицейски служители.

Източник: БГНЕС

Гасенето на пожара продължава, предаде кореспондентът на БТА в Перник Милен Миланов.

Няма данни за пострадали хора и опасност за съседните цехове, допълниха от полицията.