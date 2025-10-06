Свят

"Макрон трябва да си ходи": Френската опозиция призова за предсрочни избори

Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент

6 октомври 2025, 18:45
О позиционните партии във Франция призоваха президента Еманюел Макрон да насрочи предсрочни парламентарни избори или да подаде оставка, съобщи Ройтерс.

"Тази шега продължи твърде дълго, фарсът трябва да свърши", заяви Марин Льо Пен, лидерката на крайнодясната партия "Национален сбор".

"Обратното броене започна. Макрон трябва да си ходи", призова Матилд Пано, член на крайнолявата партия "Непокорна Франция"

Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент. А лидерът на партията и вътрешен министър в оставка Брюно Рьотайо, който разкритикува вчера състава на новото правителство, днес изтъкна, че "топката е вече в полето на Макрон и че той трябва да се произнесе час по-скоро."

Макрон: Няма да ходя никъде

"Ако се създаде патова ситуация, тогава ще се върнем към урните, но мисля, че има и други начини преди да стигнем дотам", заяви Рьотайо пред френската телевизия Те Еф 1.

За да обясни неуспеха си да достигне до компромис с партиите съперници в парламента, Себастиан Льокорню обвини "егото" на политиците от опозицията, които строго са се придържали към своите програми, докато партиите от коалицията на малцинството пък са се съсредоточили върху собствените си амбиции за президентското място. Смята се, че Брюно Рьотайо обмисля да се кандидатира за президент, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

<p>Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РСМ е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

<p>Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен (СНИМКА)</p>

Виждали ли сте го? Издирват 62-годишен мъж в Шумен

България Преди 8 минути

От полицията молят всички, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал на телефон 112

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Старт на преговорите между Израел и "Хамас" в египетския курорт Шарм ел Шейх

Свят Преди 15 минути

Египетските и катарските посредници "работят с двете страни за установяване на механизъм"

<p>Просветният министър: AI ще удвои БВП на света</p>

Красимир Вълчев се позова на проучвания: AI ще удвои БВП на света

България Преди 2 часа

Това нарастване на икономиката ще е неравномерно

<p>Мика Зайкова: 10,3 млн. лв. за&nbsp;Плевен са &quot;пари за семки&ldquo;</p>

Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са 8 депутатски заплати

България Преди 2 часа

По думите ѝ с разумни действия част от водната криза може да бъде разрешена

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

50 души са се грижили за организацията и безопасността на фаталното рали във Варна

България Преди 3 часа

Продължава разследването на тежкия инцидент на рали във Варна

<p>Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа</p>

Египет: Най-важната гаранция за изпълнението на плана на Тръмп за Газа е самият Тръмп

Свят Преди 3 часа

Топ дипломатът на Египет подчерта, че държавният глава на Съединените щати „ясно е заявил и потвърдил личния си ангажимент за изпълнение на плана"

<p>Директорът на ГДПБЗН с актуална информация за обстановката в страната след потопа&nbsp;</p>

Александър Джартов за обстановката в страната след потопа: Екипите работят по 30 сигнала

България Преди 3 часа

Продължава работата по отстраняване на отломките от наводнението в комплекс "Елените"

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

„Една от най-големите благословии в живота“: Иванка Тръмп почете 99-ия рожден ден на баба си

Любопитно Преди 3 часа

Най-впечатляващото в посланието на Иванка беше признанието ѝ за огромния дар баба ѝ все още да бъде сред тях

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

Разследват катастрофа с жертва, причинена от 32-годишен шофьор с условна присъда

България Преди 3 часа

Шофьорът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици

<p>Мистериозна смърт в Русия на бившия&nbsp;директор на издателство &quot;Правда&quot;</p>

Мистериозна смърт: Бившият директор на руското издателство "Правда" е паднал от прозорец в Москва

Свят Преди 3 часа

Това е поредният случай, в който бивш приближен до режима на Владимир Путин, загива при мистериозни обстоятелства

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

Катастрофа затруднява движението в Прохода на Републиката

България Преди 3 часа

Движението в района на местопроизшествието е в една лента

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Австралия отне оръжия на десетки граждани с антиправителствени възгледи

Свят Преди 4 часа

През последните три години шестима полицаи в четири щата са били застреляни от граждани

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Винтидж мода и любов: Лорън Санчес и Джеф Безос в синхрон на Седмицата на модата в Париж

Любопитно Преди 4 часа

В разгара на Седмицата на модата младоженците привлякоха всички погледи в перфектно координирани сиви тоалети

<p>&nbsp;&quot;Няма причина Русия да бъде обвинявана за това&quot;</p>

Кремъл отхвърли твърдението, че Китай споделя с Русия сателитна информация за Украйна

Свят Преди 4 часа

Москва има собствени възможности, категоричен е Песков

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Украйна порази руски завод за експлозиви и петролен терминал в Крим

Свят Преди 4 часа

Главното командване на украинските въоръжени сили съобщи също, че многобройни взривове са били докладвани след удара срещу Свердловския завод

<p>Тръмп обяви ММА битки в Белия дом за 80-ия си рожден ден&nbsp;</p>

Белият дом ще домакинства ММА боеве за 80-ия юбилей на Тръмп

Свят Преди 4 часа

Тръмп смята почитателите на смесените бойни изкуства за част от своята политическа база

