Бурята в семейство Макрон: Бриджит пак игнорира Еманюел

И зглежда проблемите в семейството на френския президент Еманюел Макрон все още не са изгладени, след като в началото на държавната му визита във Великобритания беше игнориран от съпругата си Бриджит.

На летището в базата RAF Нортхолт Еманюел

подаде ръка на жена си, която слизаше от самолета, но тя не му обърна никакво внимание и ръката му остана неловко протегната.

Френската първа двойка бяха посрещнати на летището от принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин, а Еманюел Макрон целуна ръка на принцесата.

Това се случва, след като в края на май се появиха кадри от пристигането на семейство Макрон на официално посещение във Виетнам, на които се вижда как

първата дама удря френския президент в лицето.

*Вижте във видеото горе първият сериозен скандал в семейството на френския президент - драмата във Виетнам.

Шокиращо видео на инцидента, заснето от информационната агенция Associated Press в Ханой, показа как вратата на самолета на френския президент се отваря, за да го покаже. След това ръцете на Бриджит се показват отляво на отворената врата, докато тя поставя двете си ръце върху лицето на съпруга си и го блъска.

French Pres. Emmanuel Macron appeared to be pushed in the face by his wife Brigitte Macron as they arrived in Vietnam, the first stop of a Southeast Asia tour. https://t.co/nqzICGPpeY pic.twitter.com/VQnNSpMm1K