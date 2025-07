Еманюел Макрон намигна на Кейт Мидълтън, наруши ли кралския протокол

Кейт Мидълтън и френският президент Еманюел Макрон вдигнаха тост по време на държавния банкет в замъка Уиндзор, съобщи People .

На гала вечерята със звезди на 8 юли, която се проведе в чест на първото официално държавно посещение на Франция от 17 години насам, Макрон седна между принцеса Кейт и крал Чарлз. 47-годишният политик учтиво помогна да се издърпа столът на принцесата на Уелс и я изчака да седне, преди да заеме собственото си място до нея.

По-късно камерите уловиха как Макрон намига на принцеса Кейт по време на тост - момент, който беше широко разпространен в социалните медии като един от най-нашумелите моменти на вечерта.

Топлият жест между принцеса Кейт и президента Макрон започна в момента, в който той и съпругата му слязоха от самолета си в RAF Northolt във вторник. Принцът и принцесата на Уелс ги посрещнаха на асфалта, а Макрон посрещна Кейт с целувка на ръката ѝ.

Въпреки че жестът може да е предизвикал изненада у някои, той всъщност не нарушава кралския протокол. Официалният уебсайт на кралското семейство уточнява, че няма строго определени правила за поведение при срещи с членове на кралското семейство.

"Няма задължителни кодекси на поведение при среща с кралицата или член на кралското семейство, но много хора желаят да спазват традиционните форми. За мъжете това е поклон на врата (само от главата), докато жените правят малък реверанс. Други предпочитат просто да се ръкуват по обичайния начин", се казва на уебсайта.

При подреждането на местата на държавния банкет съпрузите заемат местата си един срещу друг на огромната маса в замъка Уиндзор. Докато крал Чарлз, президентът Макрон и принцеса Кейт бяха седнали заедно от едната страна, 43-годишният принц Уилям седна до 72-годишната съпруга на Макрон, Брижит, която беше заобиколена от другата страна от 77-годишната кралица Камила.

