Принцеса Кейт очарова Еманюел Макрон на кралския банкет

Н амигащият Еманюел Макрон беше заснет да си разговаря с принцесата на Уелс Катрин, след като вдигна наздравица с кралското семейство по време на снощния звезден държавен банкет, даден от крал Чарлз III, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Френският президент беше придружен от Мик Джагър и Елтън Джон на бляскавото събитие в замъка Уиндзор.

Вечерята на крал Чарлз и кралица Камила даде старт на тридневното държавно посещение на Макрон във Великобритания.

Принцът и принцесата на Уелс бяха сред присъстващите членове на британското кралско семейство – Кейт изглеждаше елегантно както винаги в тъмночервена вечерна рокля, създадена от Сара Бъртън за Givenchy.

Тя показа Розетата на Великия офицер на националния орден за заслуги и, за първи път, Ордена на кралското семейство на крал Чарлз III с Ордена на Елизабет II и Великия кръст на Кралския викториански орден, с лента и звезда от GCVO. Тя допълни вида си с бродирана вечерна чанта с момина сълза и избра тиарата Lover’s Knot, известна като любимата на покойната ѝ свекърва, принцеса Даяна.

43-годишният ѝ си съпруг и престолонаследник на Великобритания принц Уилям също изглеждаше великолепно в елегантен смокинг, украсен с поредица от ордени и медали.

Принцеса Катрин и Еманюел Макрон бяха видени да се сближават, след като си казаха наздраве по време на празненствата.

