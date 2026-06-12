Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

М ъж на 25 години е в болница в Стара Загора след масово сбиване в квартал „Кантона“ в Раднево, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнал за инцидента е получен в четвъртък малко преди 19:30 часа от 52-годишна жена.

Млад мъж е с опасност за живота след масов бой в Старозагорско

Към момента е установено, че е възникнал конфликт между няколко души, който прераснал в сбиване. Пострадали още са и двама мъже на 50 и 32 години и 47-годишна жена, които са получили различни наранявания, оказана им е медицинска помощ и са освободени.

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Като участващи в сбиването за срок до 24 часа са задържани петима мъже на 32, 50, 55, 28 и 38 години и 47-годишната жена.

По случая е образувано досъдебно производство.