Свят

Украйна иска още 20 милиарда долара от Запада за нови удари срещу руски цели

Средствата ще бъдат използвани за противовъздушна отбрана, радиоелектронна борба и развитие на отбранителната индустрия

София-Никол Николова София-Никол Николова

12 юни 2026, 11:30
Украйна иска още 20 милиарда долара от Запада за нови удари срещу руски цели
Източник: iStock

К иев възнамерява да поиска допълнителни 20 милиарда долара от западните си партньори, за да затвърди предимството си на бойното поле и да продължи ударите срещу руски военни и стратегически цели. Според украински представители забавянето на помощта може да позволи на Москва отново да поеме инициативата.

Украйна иска допълнителни 20 милиарда долара от своите съюзници, за да затвърди временното си предимство на бойното поле срещу Русия, заяви високопоставен украински представител от сферата на отбраната пред Politico.

„Всички виждат, че Русия гори, а ние искаме тя да гори още повече, но за това ни е необходимо финансиране“, каза служителят, който говори пред Politico при условие за анонимност.

Искането за 20 милиарда долара ще бъде официално представено на 18 юни по време на следващата среща на Контактната група за отбрана на Украйна, известна още като формата „Рамщайн“, в рамките на която съюзниците координират военната и финансовата помощ за Киев.

Въпросът е бил повдигнат от украинския министър на отбраната Михайло Федоров и други представители на правителството по време на поредица от срещи с представители на Норвегия, Швеция, Германия и Канада, твърдят източници, запознати с разговорите.

Според украинския представител всяка от страните съюзници ще бъде помолена да осигури между 2 и 6 милиарда долара, за да бъде достигната общата цел от 20 милиарда долара.

„Това може да бъде помощ или заем“, допълни той.

Подкрепата за Украйна се очаква да бъде една от основните теми на срещата на лидерите на НАТО през юли в Анкара, на която украинският президент Володимир Зеленски ще присъства в рамките на съпътстващите събития.

Бюджетът за отбрана на Украйна за тази година възлиза на 85 милиарда евро, като исканите 20 милиарда долара ще бъдат допълнение към тази сума.

Украйна отделя около 40 процента от своя брутен вътрешен продукт за отбрана, най-високият дял в света.

Според украинското министерство на отбраната партньорските държави вече са поели ангажимент за предоставяне на 38 милиарда долара военна помощ през тази година. Допълнителните 20 милиарда долара биха доближили Украйна до целта от 60 милиарда долара двустранна помощ, поставена от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Ако средствата бъдат осигурени, Украйна възнамерява да ги използва за противовъздушна отбрана, за разширяване на участието в програмата Prioritised Ukraine Requirements List, ръководена от НАТО, чрез която съюзниците закупуват американски оръжия за Киев, както и за придобиване на повече дронове, боеприпаси, средства за радиоелектронна борба, способности за далечен обсег и директни поръчки към украински отбранителни компании.

Целта е средствата да подпомогнат продължаването на все по-разрушителните украински удари срещу Русия.

Огромен финансов стимул за армията на Украйна

Киев значително е развил своите технологии за производство на дронове и ракети и през последните месеци провежда многостепенна кампания. Тя включва използване на дронове с малък обсег, които са превърнали фронтовата линия в изключително опасна зона, дронове със среден обсег, нанасящи удари по руската логистика и транспортни мрежи и предизвикващи нарастващ недостиг на гориво и доставки, както и атаки с дронове и ракети дълбоко в руска територия срещу заводи, петролни рафинерии, пристанища и други стратегически обекти.

„Украинските безпилотни системи успешно действат на различни нива, от изпълнение на мисии на фронтовата линия до поразяване на ключови вражески цели на стотици километри навътре във вражеска територия“, написа Зеленски в социалните мрежи в четвъртък.

Високопоставеният украински представител отдаде заслуга на помощта от ключови съюзници като Германия, Норвегия и Нидерландия за промяната в динамиката на войната.

Украинските атаки са накарали руския президент Владимир Путин да настоява за укрепване на системите за противовъздушна отбрана.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разкритикува в четвъртък призивите на Киев за допълнително финансиране.

„Всеки път е една и съща история: „На Киев му трябват още пари“. Ако трябва да се илюстрира понятието „политическо самонараняване“, това е най-добрият пример“, заяви тя.

Украйна се стреми да запази инерцията си срещу Русия, преди Москва да успее отново да наклони баланса в своя полза.

„Прозорецът на възможностите има тенденция да се затваря“, предупреди украинският представител. „Русия е бърза и иновативна. Ако ѝ дадем време отново да се адаптира, може да загубим единствения реален шанс да приключим тази война чрез истински преговори. А ако Русия разработи собствени дронове за удари на средна дистанция, това ще бъде катастрофа за нас.“

Автор: София-Никол Николова
Редактор: София-Никол Николова
Източник: Politico     
Украйна военна помощ Русия финансиране отбрана бойно поле дронове НАТО Рамщайн Владимир Зеленски
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