Любопитно

Виктория от Hell’s Kitchen: За да останеш до края, трябва да си малко луд

Тя си спомня с вълнение за целия процес – от решението да се запише, до напрежението, което те калява

12 юни 2026, 11:18
Виктория от Hell’s Kitchen: За да останеш до края, трябва да си малко луд

В иктория Зайкова, финалистката, която покори сърцата на зрителите в четвърти сезон на „Hell’s Kitchen“, се завърна за откровено интервю, в което сваля престилката и разкрива човека зад кулинарния професионалист. От „горещата“ кухня на шеф Ангелов до сбъдването на мечтата за собствен ресторант – Виктория споделя всичко.

За участието си в едно от най-напрегнатите риалити формати, Виктория е категорична: „За да влезеш специално в Hell’s Kitchen и да останеш от ден едно до края, трябва да си малко луд.“

Тя си спомня с вълнение за целия процес – от решението да се запише, до напрежението, което те калява. За феновете на предаването е любопитно да научат, че тя продължава да следи новите сезони и дори има своите фаворити сред участниците, които наблюдава с професионално око.

Преместването в София бележи нов етап в живота на Виктория. Тя разказва как готвенето се е превърнало от страст в начин на живот и как най-после е сбъднала голямата си мечта – да отвори собствен ресторант. Разговорът ни отвежда и назад в детството ѝ, за да разберем какво е изградило характера ѝ кухнята.

Една от най-коментираните теми около Виктория е нейната физическа трансформация и свалените килограми. Тя споделя открито за операцията, на която се е подложила, и не крие, че пътят не е бил лесен: „Не бих я препоръчала, но съжалявам, че не я направих по-рано.“

Виктория уточнява, че никога не е имала комплекси заради външния си вид, но в един момент килограмите са започнали да пречат на здравето ѝ – сигнал, който тя не е могла да игнорира. Нейният съвет към всички, които се борят с несигурност, е прост, но ценен:

„Обичайте се такива, каквито сте. Ако нещо ви пречи или тежи, намерете начин да си го промените, но човек трябва да се обича.“

Гледайте пълното видео в канала ни и разберете какво още остана скрито от камерите на „Hell’s Kitchen“!

Източник: The Voice Cast    
Виктория Зайкова Hells Kitchen България кулинарно риалити шеф Ангелов ресторантьорство физическа трансформация
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