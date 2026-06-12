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Украинската крилата ракета „Фламинго“ може да бъде произвеждана в Германия, Diehl Defense започва преговори

Проектът е част от усилията на Европа за укрепване на способностите за далекобойни удари

София-Никол Николова София-Никол Николова

12 юни 2026, 11:54
Украинската крилата ракета „Фламинго“ може да бъде произвеждана в Германия, Diehl Defense започва преговори
Източник: БТА

Г ерманският отбранителен производител Diehl Defense проучва възможността да започне производство на разработената в Украйна крилата ракета „Фламинго“ на германска територия. Идеята е част от по-широките усилия на Европа за укрепване на способностите си за далекобойни удари на фона на нарастващите опасения за сигурността.

Главният изпълнителен директор на компанията Хелмут Раух заяви, че ръководството гледа с голям оптимизъм на потенциалното партньорство с украинската компания Fire Point. Според публикация на Financial Times от 11 юни официалните преговори относно конкретните параметри на сътрудничеството се очаква да започнат през следващите седмици.

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„Смятам, че това е напълно реалистично. Ако създаваме нов продукт, има много смисъл производството му да бъде разположено и в Германия или в други държави“, заяви Раух по повод възможността за разширяване на проекта.

Потенциалното сътрудничество идва след промяна в стратегическите планове на Берлин, който търси алтернативи за придобиване на способности за нанасяне на удари на големи разстояния. Първоначалните намерения за разполагане на американски крилати ракети „Томахоук“ в Германия бяха прекратени, след като президентът Доналд Тръмп отмени решението. Според информацията причината са разногласия с германския канцлер Фридрих Мерц относно войната в Иран.

На фона на спешната необходимост на Европейския съюз от оръжия, способни да поразяват цели на големи разстояния, „Фламинго“ се очертава като потенциално решение за запълване на този недостиг.

Ракетата не е единствената технология, която в момента свързва украинските иновации с европейските отбранителни потребности.

Наскоро Fire Point проведе успешни изпитания на прехващача „Фрея“, система, предназначена за противодействие на руски балистични ракети и разглеждана като възможна бъдеща алтернатива на системата „Пейтриът“. „Фрея“ се разработва с инфрачервена самонасочваща глава в тясно сътрудничество с Diehl Defense.

Необходимостта от подобни партньорства се подчертава и от ограниченията в доставките на средства за противовъздушна отбрана. Украински представители съобщават за критичен недостиг на ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“, NASAMS и IRIS-T.

В някои случаи военни подразделения са се оказвали в ситуация на практически изчерпани боеприпаси и са били принудени да искат малки партиди ракети, за да поддържат отбранителните си способности.

Междувременно Fire Point предлага и своите балистични ракети FP-7 и FP-9 като по-евтина алтернатива на американските ракети ATACMS. Очакваната им цена е приблизително наполовина по-ниска от тази на американските системи.

На 10 юни украинска крилата ракета FP-5 „Фламинго“ порази завода за отбранителна електроника ВНИИР-Прогрес в руския град Чебоксари, разположен на около 1000 километра от украинската граница.

Предприятието произвежда навигационни и антенни системи за различни руски военни платформи, включително дронове Shahed и крилати ракети „Калибър“. След удара бяха регистрирани видими щети в район близо до основната производствена сграда.

Германското оръжие, което Украйна настоява да получи

На 11 юни 2026 г. съюзниците в НАТО постигнаха консенсус, че Русия може да разполага с военен потенциал за нападение срещу държава член на Алианса до 2029 г.

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, инспектор на германската армия, подчерта, че тази оценка се основава на координирани разузнавателни данни от всички 32 държави членки на НАТО.

По време на авиосалона ILA Berlin Air Show той заяви, че Алиансът трябва да бъде готов за водене на бойни действия и подчерта необходимостта Германия да ускори придобиването на отбранителни способности, за да запълни критичните пропуски във възможностите си незабавно, вместо да разчита единствено на дългосрочни проекти.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: united24media    
Diehl Defense Фламинго Fire Point отбранителна индустрия крилата ракета противовъздушна отбрана Украйна Германия НАТО отбранителни способности
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