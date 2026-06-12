България

Единодушно: Парламентът одобри процедурата за избор на подуправител на НЗОК

Има пет дни за номинации, в пленарната зала гласуването се извършва по азбучен ред в случай, че има допуснат повече от един кандидат за поста

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 11:20
Единодушно: Парламентът одобри процедурата за избор на подуправител на НЗОК
Източник: БТА

Е динодушно със 174 гласа, парламентът прие процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избор от Народното събрание. 

"Процедурните правила са за избор на втори подуправител на Касата, съгласно Закона за здравното осигуряване", посочи Георги Илиев, зам.-председател на здравната комисия. Той обясни, че срокът за избирането на втори подуправител по смисъла на закона, приет през 2025 г., е изтекъл на 5 ноември м.г. и сега се дава ход на тази процедура.

Мандатът на подуправителя е петгодишен.

Предложенията за подуправител се правят от парламентарните групи и се внасят чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазване в петдневен срок от приемането на правилата заедно с всички необходими документи, сред които е писмено съгласие на кандидата, записаха депутатите. 

Комисията ги разглежда, допуска кандидатите, провежда изслушването и докладва резултатите от него в пленарната зала, предвиждат одобрените от здравната комисия процедурни правила. Изслушват се само допуснатите кандидати.

Докладът на комисията се предоставя на народните представители не по-късно от три дни от пленарното заседание, на което ще се проведе изборът, и се публикува на тематичния сайт на интернет страницата на Народното събрание.

Предвижда се кандидатите да подлежат на предварителна проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

В пленарната зала гласуването се извършва по азбучен ред в случай, че има допуснат повече от един номиниран за поста. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко претенденти са събрали повече от половината от гласовете, за избран се смята този, получил най-голяма подкрепа.

Редактор: Василена Василева
Източник: Нелли Желева, БТА    
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