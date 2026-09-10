Свят

Последните часове от живота на Йоргос Мазонакис и разследването, което разтърси Гърция

От последния искрен разговор с приятел до 55-минутната битка за живота му в болница „Елпис“. Полицията сглобява хронологията на трагедията, докато здравното министерство проверява частната клиника за извършвана плазмафереза

10 септември 2026, 11:56
„Това беше година на изпитания от Бога... Стига вече!“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

„Това беше година на изпитания от Бога... Стига вече!“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис
Учени с важно предупреждение: Август счупи всички рекорди за жега

Учени с важно предупреждение: Август счупи всички рекорди за жега
Тръмп взриви конгреса на републиканците: Всеки американец ще получи по $5000, ако спечелим изборите през ноември

Тръмп взриви конгреса на републиканците: Всеки американец ще получи по $5000, ако спечелим изборите през ноември
Разкриха подробности за самолета на Зеленски, който едва не се сблъска с дрон над Молдова

Разкриха подробности за самолета на Зеленски, който едва не се сблъска с дрон над Молдова
Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями
Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври

Официално: Вучич разпусна парламента, Сърбия отива на предсрочни избори на 25 октомври
„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями

„Кариерата ми свърши!“: Черната кутия разкри думите на пилота преди самолетната катастрофа в Маями
Сделката за Украйна: Тръмп е изкушил Путин с „впечатляващо“ предложение зад кулисите

Сделката за Украйна: Тръмп е изкушил Путин с „впечатляващо“ предложение зад кулисите

В незапната смърт на Йоргос Мазонакис на 54-годишна възраст потопи Гърция в дълбок траур и едновременно с това задейства мащабно разследване, което постави под строгия микроскоп на властите лекари, частна клиника и медицински практики в атинския квартал Колонаки. Докато колеги, приятели и милиони фенове си вземат сбогом с един от най-автентичните и разпознаваеми гласове на съвременната гръцка музика, полицията и здравните институции се опитват да сглобят пъзела на последните му часове минута по минута.

Нишката на трагичния случай започва приблизително 24 часа преди фаталния колапс. Във вторник по обяд Йоргос Мазонакис има насрочен преглед в частен лекарски кабинет на улица „Карнеаду“ в Колонаки. На тази среща той обсъжда с лекаря предстоящо специфично лечение, с цел подмладяване на тялото и укрепване на организма с оглед на интензивната му професионална дейност и предстоящия юбилеен концерт по случай 33 години на сцената. По време на консултацията двамата договарят процедурата, която трябва да се проведе на следващия ден.

Плазмафереза и сърдечен арест: Разследват обстоятелствата около смъртта на Йоргос Мазонакис

На следващия следобед, в сряда, 9 септември, 54-годишният изпълнител се връща в частното заведение и процесът започва. По време на подготвителните действия и по-специално при опит за поставяне на периферен венозен катетър тип „пеперуда“, Мазонакис изпитва изключително силна болка в гърдите и силно неразположение. Ситуацията бързо ескалира, певецът получава сърдечен арест и присъстващите незабавно се обаждат на службите за спешна помощ.

Времевата последователност от този момент нататък се оказва от ключово значение за разследването. Спешната медицинска помощ EKAB е уведомена точно в 16:21 часа. Само седем минути по-късно на мястото пристига спасител с мотоциклет, който започва кардиопулмонална ресусцитация. Веднага след това пристига и линейка, с която артистът е транспортиран към болница „Елпис“. Според официалната хроника на лечебното заведение Мазонакис пристига в 16:45 часа без спонтанно дишане и без пулс. От този момент започва драматичен 55-минутен трилър, в който дежурният медицински екип прилага пълния реанимационен протокол. Въпреки продължителните усилия на лекарите, той не успява да бъде съживен и в 17:40 часа смъртта му е официално регистрирана.

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Новината за кончината незабавно мобилизира правоохранителните органи. Образуването на досието е поето от Поддирекция „Сигурност“ в Атина с участието на полицейски служители от Дирекция „Борба с организираната престъпност“. Криминалистите извършват претърсване на частния кабинет, за да съберат доказателства за реконструкцията на събитията. Късно през нощта собственикът на клиниката, който е лекар-патолог, и неговата съпруга, практикуваща като гинеколог, са отведени за разпит в полицейското управление. Пред разследващите собственикът твърди, че той лично не е извършвал специфичното лечение, а съпругата му е отговаряла за пациентите и терапиите. Тяхната версия се проверява детайлно, за да се установи точната роля и отговорност на всяко лице. След даване на подробни показания двамата лекари са временно освободени, а техният адвокат Никос Агапинос призовава да се спазва презумпцията за невиновност и да се изчакат заключенията на съдебните медици, като категорично отрича връзка между медицинските действия и фаталния край.

Разследването е фокусирано върху няколко основни въпроса, сред които в центъра попада процедурата плазмафереза. По закон в Гърция тази специфична медицинска манипулация се извършва от специалист-хематолог в държавна болница. Властите изясняват дали процедурата действително е била започната, кои медикаменти или вещества са били подготвени, дали са били извършени предварителни изследвания и снета пълна анамнеза за евентуални противопоказания. Паралелно с това министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис съобщава, че помещението е имало лиценз за обикновена патологична клиника, който не покрива подобни процедури, и разпорежда незабавна проверка от Атинската медицинска асоциация. Президентът на асоциацията Йоргос Патулис потвърждава, че одитът ще обхване досието, лиценза и извършваните на място практики.

„Просто дишане“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

Случаят повдига и по-широк дебат относно така наречените регенеративни, холистични и противостареещи терапии. Гръцкото дружество по генна терапия и регенеративна медицина излиза с публична позиция, призовавайки за строг контрол върху рекламата и прилагането на методи без ясна научна документация и гарантирана безопасност.

В същото време близките на певеца отхвърлят възможността той да е имал застрашаващи живота заболявания. Неговият адвокат и близък приятел Хараламбос Ликудис заявява, че седмица преди смъртта му Мазонакис е бил изключително жизнен, весел и креативен, подготвяйки се за юбилейния си концерт в Гази. Ликудис разкрива, че личният лекар и кум на певеца също е потвърдил липсата на здравословни проблеми. Адвокатът съветва семейството да назначи независим технически съветник и да получи пълен достъп до материалите по делото, за да не остане нищо неизяснено.

Трагичният край прави още по-разтърсващи последните му лични контакти. Известният композитор Стаматис Краунакис разкрива, че е имал почти едночасов телефонен разговор с Мазонакис само ден преди смъртта му. Двамата, чието сътрудничество през 2002 г. ражда емблематични песни като „Kamikazi“ и „Ximeronei Pali“, са се смеели и са планирали съвместно появяване на сцената. Краунакис си спомня за него като за чисто, искрено и народно дете, притежаващо последния напълно разпознаваем глас в съвременната гръцка песен.

Сега всички погледи са насочени към съдебномедицинската експертиза. Аутопсията, токсикологичните и хистологичните изследвания трябва да дадат окончателен отговор дали зад сърдечния арест стои вродена патология, реакция към инжектирано вещество или друга причина, за да се сглоби окончателно картината около кончината на Йоргос Мазонакис.

Източник: ertnews/ powergame/ enikos/ thetoc    
Йоргос Мазонакис внезапна смърт медицинска грешка разследване плазмафереза частна клиника терапии против стареене Атина съдебна медицина сърдечен арест
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Извънредна акция у нас: МВР и ДАНС с удар срещу мащабна схема за източване на НЗОК

Извънредна акция у нас: МВР и ДАНС с удар срещу мащабна схема за източване на НЗОК

Почина финансистът Красимир Ангарски

Почина финансистът Красимир Ангарски

Исторически пробив на НАСА: Откриха следи от древен живот на Марс, но прибирането им на Земята е блокирано

Исторически пробив на НАСА: Откриха следи от древен живот на Марс, но прибирането им на Земята е блокирано

Известни имена начело: Учредиха Инициативен комитет от 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Известни имена начело: Учредиха Инициативен комитет от 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България
Ексклузивно

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Преди 19 часа
Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис
Ексклузивно

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Преди 20 часа
Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова
Ексклузивно

Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова

Преди 17 часа
Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями
Ексклузивно

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Велислава Делчева

Домакинствата плащат стотици евро за дистанционни уреди, но сметките може да останат прогнозни

Парите ни Преди 6 минути

Омбудсманът иска промени в правилата за топлинното счетоводство и помощ за домакинствата с ниски доходи

Мелания Тръмп проговори за слуховете около съпруга ѝ и асистентката му Натали Харп

Мелания Тръмп проговори за слуховете около съпруга ѝ и асистентката му Натали Харп

Свят Преди 30 минути

След едномесечно отсъствие на Мелания Тръмп от обществения живот, съветникът ѝ Марк Бекман нарече „абсурдни“ медийните спекулации за близката връзка между президента на Америка и 35-годишната му асистентка Натали Харп

Бойко Борисов

Борисов: Непоискана подкрепа не даваме, участието на представители на ГЕРБ в Инициативния комитет на Йотова е лично решение

България Преди 57 минути

Лидерът на партията потвърди, че ГЕРБ няма да издига собствен кандидат за държавен глава

Продажба на мечти или търговия с бебета? Дивият запад на сурогатството

Продажба на мечти или търговия с бебета? Дивият запад на сурогатството

Свят Преди 1 час

Повечето европейски държави го забраняват. Организацията на обединените нации го оприличава на робство. Но в Съединените щати бизнесът със сурогатно майчинство процъфтява

Снимката е илюстративна

Край на делата „шамари“: НС прие важна защита за журналисти и общественици

България Преди 1 час

Депутатите одобриха на първо четене промени в ГПК, които спират съдебния тормоз и исканията за милионни обезщетения срещу граждани с активна позиция. Законопроектът дава възможност за бързо отхвърляне на неоснователни искове.

Снимката е илюстративна

Рязък обрат във времето: Студен фронт носи бури, градушки и голям срив на температурите

България Преди 1 час

След жегата в петък ни чакат гръмотевици, интензивни валежи и промяна от събота. На места се очакват до 70 литра дъжд на квадратен метър. Вижте каква ще бъде синоптичната прогноза за първия учебен ден на 15 септември

Снимката е илюстративна

Мащабни ремонти и нов транспорт в София: СОС одобри заем от 367 млн. евро

България Преди 1 час

Столичният общински съвет даде зелена светлина за нов дългосрочен дълг. С парите ще бъдат купени стотици нови автобуси, тролейбуси и трамваи, а 40 млн. евро ще отидат за тротоари. Вижте кои ключови булеварди влизат в списъка за ремонт

Семейният уют оживява в „Спомени с вкус“ – новото предаване в ефира на NOVA

Семейният уют оживява в „Спомени с вкус“ – новото предаване в ефира на NOVA

Любопитно Преди 2 часа

От 26 септември Изабел Овчарова ще среща зрителите с ястия, спомени и хора, които стоплят сърцата

Световен рекорд и чудо в Гърция: 54-годишна жена роди след 22 години замразяване на ембрион

Световен рекорд и чудо в Гърция: 54-годишна жена роди след 22 години замразяване на ембрион

Свят Преди 2 часа

Медицинският прецедент идва след тежка лична трагедия за семейството, загубило сина си при катастрофа. Гръцките лекари постигнаха най-дългия период в историята на инвитро медицината между замразяването на генетичен материал и раждането

Министър Иван Шишков

Кога АМ „Хемус“ ще стигне до Велико Търново: Министър Шишков обяви новия план

България Преди 2 часа

Строителството се рестартира без нови търгове, за да не се губят пет години в съдебни дела. Регионалното министерство променя правилата – парите за фирмите ще се плащат едва след като свършат работата и при строг контрол

Онлайн договорите стават по-лесни за отказване: Нови правила за търговците

Онлайн договорите стават по-лесни за отказване: Нови правила за търговците

Парите ни Преди 2 часа

При финансовите услуги ще може да поискате човешка намеса, а манипулативните интерфейси се забраняват

Роби Уилямс идва в Пловдив за фестивала PHILLGOOD 2027

Роби Уилямс идва в Пловдив за фестивала PHILLGOOD 2027

Любопитно Преди 2 часа

Големият шоумен оглавява първата вечер на Гребната база на 16 юли; продажбата на билетите започва на 11 септември

РИОСВ проверява „Лукойл Нефтохим“ след близо 40 сигнала за миризма в Бургас

РИОСВ проверява „Лукойл Нефтохим“ след близо 40 сигнала за миризма в Бургас

България Преди 2 часа

Екоинспектори проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и спазването на комплексното разрешително

„Кой одобри това?“: Хари Стайлс ядоса феновете си преди годишнината от 11 септември

„Кой одобри това?“: Хари Стайлс ядоса феновете си преди годишнината от 11 септември

Любопитно Преди 2 часа

Британската звезда Хари Стайлс предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи заради спорно изображение върху билетите за концерта му в Ню Йорк. Феновете определиха илюстрацията като крайно неподходяща броени дни преди годишнината от 11 септември

<p>Абсурд на пътя: Мъж се качи върху камион и блокира голям столичен булевард</p>

Абсурд в София: Мъж се качи върху камион и блокира булевард „Андрей Сахаров“

България Преди 2 часа

Необичайната ситуация е затруднила движението, а на място е пристигнал полицейски патрул

Снимката е илюстративна

Дете разви „синдром на препечената кожа“ заради лаптоп

Свят Преди 2 часа

Държането на лаптоп директно върху гола кожа крие неочаквани рискове. Лекарите съобщават за рядък случай с 11-годишно дете, развило „синдром на препечената кожа“ след часове употреба на устройството, и дават важни съвети за безопасност

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg
1

След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения

sinoptik.bg

„Нямам думи“: Аргирос, Анна Виси, Ремос и звездите на Гърция се сбогуват с Йоргос Мазонакис

Edna.bg

Феновете донесоха решаващи точки в третия онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026

Edna.bg

Христо Янев направи нещо уникално в ЦСКА през XXI век

Gong.bg

2 мача от ЕвроВолей 2026 в нашата група ще се изиграят днес

Gong.bg

Първи полъх на есента: Очакват ни дъжд, градушки и риск от наводнения

Nova.bg

Детето, намерено мъртво във Варна, починало дни преди тялото му да бъде открито

Nova.bg