Последните часове от живота на Йоргос Мазонакис и разследването, което разтърси Гърция

В незапната смърт на Йоргос Мазонакис на 54-годишна възраст потопи Гърция в дълбок траур и едновременно с това задейства мащабно разследване, което постави под строгия микроскоп на властите лекари, частна клиника и медицински практики в атинския квартал Колонаки. Докато колеги, приятели и милиони фенове си вземат сбогом с един от най-автентичните и разпознаваеми гласове на съвременната гръцка музика, полицията и здравните институции се опитват да сглобят пъзела на последните му часове минута по минута.

Нишката на трагичния случай започва приблизително 24 часа преди фаталния колапс. Във вторник по обяд Йоргос Мазонакис има насрочен преглед в частен лекарски кабинет на улица „Карнеаду“ в Колонаки. На тази среща той обсъжда с лекаря предстоящо специфично лечение, с цел подмладяване на тялото и укрепване на организма с оглед на интензивната му професионална дейност и предстоящия юбилеен концерт по случай 33 години на сцената. По време на консултацията двамата договарят процедурата, която трябва да се проведе на следващия ден.

Плазмафереза и сърдечен арест: Разследват обстоятелствата около смъртта на Йоргос Мазонакис

На следващия следобед, в сряда, 9 септември, 54-годишният изпълнител се връща в частното заведение и процесът започва. По време на подготвителните действия и по-специално при опит за поставяне на периферен венозен катетър тип „пеперуда“, Мазонакис изпитва изключително силна болка в гърдите и силно неразположение. Ситуацията бързо ескалира, певецът получава сърдечен арест и присъстващите незабавно се обаждат на службите за спешна помощ.

Времевата последователност от този момент нататък се оказва от ключово значение за разследването. Спешната медицинска помощ EKAB е уведомена точно в 16:21 часа. Само седем минути по-късно на мястото пристига спасител с мотоциклет, който започва кардиопулмонална ресусцитация. Веднага след това пристига и линейка, с която артистът е транспортиран към болница „Елпис“. Според официалната хроника на лечебното заведение Мазонакис пристига в 16:45 часа без спонтанно дишане и без пулс. От този момент започва драматичен 55-минутен трилър, в който дежурният медицински екип прилага пълния реанимационен протокол. Въпреки продължителните усилия на лекарите, той не успява да бъде съживен и в 17:40 часа смъртта му е официално регистрирана.

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Новината за кончината незабавно мобилизира правоохранителните органи. Образуването на досието е поето от Поддирекция „Сигурност“ в Атина с участието на полицейски служители от Дирекция „Борба с организираната престъпност“. Криминалистите извършват претърсване на частния кабинет, за да съберат доказателства за реконструкцията на събитията. Късно през нощта собственикът на клиниката, който е лекар-патолог, и неговата съпруга, практикуваща като гинеколог, са отведени за разпит в полицейското управление. Пред разследващите собственикът твърди, че той лично не е извършвал специфичното лечение, а съпругата му е отговаряла за пациентите и терапиите. Тяхната версия се проверява детайлно, за да се установи точната роля и отговорност на всяко лице. След даване на подробни показания двамата лекари са временно освободени, а техният адвокат Никос Агапинос призовава да се спазва презумпцията за невиновност и да се изчакат заключенията на съдебните медици, като категорично отрича връзка между медицинските действия и фаталния край.

Разследването е фокусирано върху няколко основни въпроса, сред които в центъра попада процедурата плазмафереза. По закон в Гърция тази специфична медицинска манипулация се извършва от специалист-хематолог в държавна болница. Властите изясняват дали процедурата действително е била започната, кои медикаменти или вещества са били подготвени, дали са били извършени предварителни изследвания и снета пълна анамнеза за евентуални противопоказания. Паралелно с това министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис съобщава, че помещението е имало лиценз за обикновена патологична клиника, който не покрива подобни процедури, и разпорежда незабавна проверка от Атинската медицинска асоциация. Президентът на асоциацията Йоргос Патулис потвърждава, че одитът ще обхване досието, лиценза и извършваните на място практики.

„Просто дишане“: Изповедта и животът на Йоргос Мазонакис

Случаят повдига и по-широк дебат относно така наречените регенеративни, холистични и противостареещи терапии. Гръцкото дружество по генна терапия и регенеративна медицина излиза с публична позиция, призовавайки за строг контрол върху рекламата и прилагането на методи без ясна научна документация и гарантирана безопасност.

В същото време близките на певеца отхвърлят възможността той да е имал застрашаващи живота заболявания. Неговият адвокат и близък приятел Хараламбос Ликудис заявява, че седмица преди смъртта му Мазонакис е бил изключително жизнен, весел и креативен, подготвяйки се за юбилейния си концерт в Гази. Ликудис разкрива, че личният лекар и кум на певеца също е потвърдил липсата на здравословни проблеми. Адвокатът съветва семейството да назначи независим технически съветник и да получи пълен достъп до материалите по делото, за да не остане нищо неизяснено.

Трагичният край прави още по-разтърсващи последните му лични контакти. Известният композитор Стаматис Краунакис разкрива, че е имал почти едночасов телефонен разговор с Мазонакис само ден преди смъртта му. Двамата, чието сътрудничество през 2002 г. ражда емблематични песни като „Kamikazi“ и „Ximeronei Pali“, са се смеели и са планирали съвместно появяване на сцената. Краунакис си спомня за него като за чисто, искрено и народно дете, притежаващо последния напълно разпознаваем глас в съвременната гръцка песен.

Сега всички погледи са насочени към съдебномедицинската експертиза. Аутопсията, токсикологичните и хистологичните изследвания трябва да дадат окончателен отговор дали зад сърдечния арест стои вродена патология, реакция към инжектирано вещество или друга причина, за да се сглоби окончателно картината около кончината на Йоргос Мазонакис.