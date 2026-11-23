Г олямата стъпка (Саскуоч) отново влезе в полезрението на обществеността - този път чрез официални архивни документи, пише британският вестник The Guardian. Горската служба на САЩ наскоро добави в публичния си архив доклади за предполагаеми срещи със съществото или открити следи от него в щатите Монтана и Орегон.

Сред новопубликуваните документи е доклад от 1982 г., описващ как биолог по дивата природа е изследвал необичайни отпечатъци в североизточната част на Орегон. Архивът включва също статия от местен вестник в Монтана от 2003 г. за забелязани следи от Голямата стъпка, както и свидетелски разказ за район край река в Монтана, където хора са видели нещо, което оприличили на „много голяма мечка, с разликата, че мечките не ходят на задните си лапи освен за кратки разстояния“.

Публикуването на файловете от Горската служба на САЩ идва няколко месеца след като жители на селски район в канадската провинция Онтарио съобщиха за срещи с масивни фигури, отговарящи на описанието на митичното същество.

Тези записи се добавят към дългата история от предполагаеми наблюдения на двуногото маймуноподобно същество, чието съществуване така и не е потвърдено от науката. В базата данни на проекта Bigfoot Mapping Project са събрани над 16 000 сигнала за криптида - термин, с който се обозначават животни или същества, чието съществуване не е научно доказано.

Професорът по философия от университета „Карлтън“ Джош Редстоун коментира по-рано пред The Guardian, че Голямата стъпка е ярък пример за това колко силно непотвърденото привлича човешкото въображение: „За хората, които вярват в Саскуоч, съществува вълнението от възможността да открият нещо ново“.

Разследването на следите в Орегон

В доклада си от 1982 г. биологът Родни Джонсън изследва отпечатъци на три места в националната гора „Юматила“ в североизточен Орегон. За да установи произхода им, той или негов колега са направили гипсови отливки на два от отпечатъците.

В анализа си Джонсън посочва осем причини, поради които смята, че следите не принадлежат на Саскуоч, сред които:

Дължината на крачката не се променя спрямо наклона на терена.

Отпечатъците и на двете места не достигат до дъното на калта.

Малките пръсти нямат ясно изразени възглавнички на върховете, каквито биха се очаквали.

Въпреки това ученият не отхвърля напълно версията за Голямата стъпка: „Ако следите са фалшифицирани, някой си е направил огромен труд и е вложил много детайли. Отпечатъците по стъпалото биха били много трудни за имитиране. Изглеждат съвсем естествено. Почти бих заподозрял, че за направата на „фалшивите“ стъпала е използвана отливка от истинско стъпало. Ако беше така обаче, щяха да си личат и останалите гънки по ходилото“.

В последващ доклад на горската служба разследващият заключава, че следите представляват „много умен опит за извършване на измама“, добавяйки: „Надявам се тази бележка да е достатъчна, за да затворим този случай с „Голямата стъпка“.

Свидетелства от Монтана и нови сигнали в Канада

Дори този случай да е бил приключен, архивите пазят и други истории. В разказ от 1980 г. Лео Кини от Монтана описва как той и още трима души влезли в гората, за да приберат трупа на убит лос. Вместо това те попаднали на „друг вид същество, което ходеше на задните си крака“. Макар да не го видели директно, те засекли следи, силна миризма и грухтящ звук, а по всичко личало, че съществото е вдигнало и завлякло лоса.

„Проведохме кратко съвещание и решихме, че не държим особено да настигаме каквото и да беше това нещо. Макар да не си го признахме в онзи момент, в по-късни разговори стана ясно, че всички сме изпитвали силно безпокойство и тръпки по гърба“, пише Кини.

В статията на местното издание Clark Fork Valley Press от 2003 г. пък се разказва за група хора в Монтана, открили стотици „странни отпечатъци“. „Не вярвах, докато не видях следите“, казва една от жените в репортажа.

По-рано тази година, през юни, жители в селски район на Онтарио, Канада, съобщиха, че са видели две същества да ровят в боклука. „Едното беше голямо, другото – не толкова. По-малкото имаше отчетлив канелен оттенък на козината“, гласи един от разказите.

Всеки, който смята, че е забелязал следа от Голямата стъпка, може да подаде сигнал в платформата Bigfoot Mapping Project.