Д етективи са получили подробен разказ за това как главният заподозрян по случая с Маделин Маккан е признал, че е отвлякъл и убил „малко русо момиченце“, разкрива Daily Mail.

49-годишният осъден изнасилвач Кристиан Брюкнер никога не е бил обвиняван за изчезването на тригодишното дете, което изчезна от апартамент в Алгарве през 2007 г., и отрича да е замесен.

Показанията са дадени пред Федералната криминална служба на Германия (BKA) през октомври 2024 г. от Лауренциу Кодин, който твърди, че Брюкнер му се е доверил в затвор близо до Хановер през 2019 г. - година преди полицията да го обяви за основен заподозрян.

52-годишният Кодин, бивш крадец, който сега работи като доставчик, разказва, че Брюкнер описал как е влязъл с взлом в хотел в Прая да Луш в търсене на пари и бижута.

Той твърди, че Брюкнер казал, че е намерил спящо момиченце, взел го и шофирал около 45 минути в своя кемпер, преди да го насили сексуално. След това изпаднал в паника при вида на сини полицейски светлини и го убил.

Седем месеца след разпита на Кодин германски следователи и португалската полиция са получили заповеди за претърсване на храсталаци в района на Лагош.

Но тридневната операция, проведена на близо шест километра от курорта „Оушън Клуб“, където е отседнало семейство Маккан, и близо до барака, в която е живял Брюкнер, не е открила нищо съществено.

„Брюкнер идваше в моята килия в затвора“, казва Кодин пред „Мейл он Сънди“ на развален английски.

„Каза ми, че изпитва сексуален интерес към малки деца и често е хващал малки момиченца с кемпера си... и е правил мръсни сексуални неща с тях. Един ден ме попита дали е възможно полицията да намери негово ДНК на прозорец, защото е изскочил през такъв с малко дете на ръце.“, добавя той.

Кодин казва, че го е попитал: „Какво си направил?“. По думите му Брюкнер е избягал с момиченце от апартамент на приземния етаж.

„Каза ми, че е търсил пари. Но намерил само едно спящо малко русо момиченце.“, казва той.

Madeleine McCann prime suspect Christian Brueckner 'confessed he killed little blonde girl' to fellow inmate https://t.co/D3Kg79m208 — Daily Mail (@DailyMail) November 22, 2026

Доставчикът разказва, че по-късно Брюкнер паркирал кемпера си и нападнал сексуално момиченцето. „След един час видял сини светлини. Изпаднал в паника“, добавя Кодин.

Брюкнер се уплашил, че полицията издирва детето, казва той. „Мислех, че това е просто история, с която се хвали. Но сега мисля, че е истина.“

Едва през 2020 г., когато Брюкнер се появява като главен заподозрян по случая „Маккан“, Кодин осъзнава кое може да е било момиченцето.

По това време Брюкнер излежава първата година от седемгодишна присъда за изнасилване на възрастна жена в Алгарве през 2005 г.

Madeleine McCann suspect 'confessed he kidnapped and killed little blonde girl' https://t.co/6B0a6zIAyY — The Sun (@TheSun) November 22, 2026

Кодин е дал на германската полиция подробен разказ за начина, по който се твърди, че Брюкнер е убил момиченцето - метод, който вестникът знае, но не разкрива. Той е бил разпитан след съдебен процес в Брауншвайг през 2024 г., на който Брюкнер е обвинен в изнасилването на друга жена в Алгарве и в непристойно поведение пред деца. Той е оправдан по всички обвинения.

През септември Брюкнер заяви пред изданието, че се е намирал на около 140 метра от курорта „Оушън Клуб“ в нощта, когато Маделин изчезва.

Германската полиция винаги е твърдяла, че той е бил близо до курорта, тъй като данните от мобилния му телефон показват присъствието му в района.