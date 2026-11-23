Според германски медии Русия планира да изведе в орбита сателит с ядрено оръжие.

Сателитът „Спутник-С“ се съхранява в Московска област, твърдят западни разузнавателни служби.

САЩ обвиняват Русия и в разработване на оръжие за унищожаване на сателитни мрежи като „Старлинк“.

NATO intelligence services believe Russia is preparing to put a nuclear weapon in orbit this year, German outlets reported. https://t.co/XCOad9QwlR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 23, 2026

САЩ: Русия планира да разположи ядрено оръжие в Космоса, за да атакува спътници

Според германски медии разузнавателните служби на страни от НАТО са стигнали до извода, че Русия тази година планира да изведе в орбита сателит, носещ ядрено оръжие, предаде Ройтерс.

Западни организации, включително германската Федерална разузнавателна служба и Бундесверът, са обменили информация, от която става ясно, че сателитът „Спутник-С“ е бил конструиран преди няколко години и в момента се съхранява в Московска област, съобщават телевизионните канали Ен Де Ер и Ве Де Ер, както и в. „Зюддойче цайтунг“.

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Агенция Ройтерс отбелязва, че руското посолство в Берлин, Федералната разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел не са отговорили за момента на молбата ѝ за коментар.

Русия разработва космическо оръжие срещу Starlink, твърди НАТО

През 2024 г. Русия отхвърли твърденията на американски официални лица, че Москва разработва оръжие, което може да унищожи вражески спътници чрез взрив в Космоса.

Представители на САЩ казват, че Русия от години разработва оръжие, което да има капацитета да разруши цяла сателитна мрежа като например използваната от украинската армия мащабна система за интернет „Старлинк“ на компания „Спейс Екс“.