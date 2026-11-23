С юзън Дел, съпругата на технологичния милиардер Майкъл Дел, не е чужда на сензациите в интернет, след като попадна в заглавията с посещението си в Белия дом през 2026 г., а години по-рано и заради прословутия гаф на дъщеря си в социалните мрежи, принудил наследницата да изтрие профилите си.

Всички говорят за съпругата на милиардера Майкъл Дел, която застана до Тръмп с мащабно дарение

Има обаче една страна от живота на тази милиардерска съпруга, за която може би не знаете: навлизането ѝ в модата - първо като модел, а по-късно и като дизайнер, обличал както булки от хайлайфа, така и президентски дъщери, пише HELLO!

Със семейно състояние от около 250 милиарда долара, днес тя е публично известна като световен филантроп, но някога е красила Седмицата на модата в Ню Йорк като една от водещите модни икони в страната.

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От тийнейджър модел в Далас до съпруга на милиардер

Израснала в Далас в семейството на хирург онколог, Дел започва кариерата си на модел още в прогимназията, работейки както за печатни издания, така и на модния подиум. Когато идва време за колеж, тя превръща страстта си в диплома по моден мърчандайзинг и дизайн от Държавния университет на Аризона през 80-те години на миналия век.

Талантът ѝ за дизайн обаче не се пренася в умението сама да изработва дрехи. „Не бихте ме хванали жива в нищо, което аз съм ушила“, казва тя пред „Тексас Мънтли“ през 2000 г. „Не можех да пренеса идеята от листа хартия върху самата дреха.“, добавя тя тогава.

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След дипломирането си тя мечтае да работи като селекционер на стоки за магазини, но вместо това е привлечена от света на бизнес имотите и се мести в Остин, Тексас. Там през 1988 г. среща бъдещия си съпруг, основателя на компютърния гигант „Дел“ Майкъл Дел, на среща на сляпо. Двамата се женят на следващата година.

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„Аз съм и Сюзън Дел“: Откриването на бутик за излизане от сянката на съпруга ѝ

Любовта ѝ към модата обаче не я напуска и тя отново започва да проектира собствени дрехи, които възлага за изработка на шивач в Далас. Сама създава дизайна и на сватбената си рокля от копринен сатен с мъниста и шлейф от над метър. Когато приятелките ѝ виждат роклята, започват да искат от нея да им проектира тоалети.

Тя започва да продава моделите си в средата на 90-те години, а няколко години по-късно пуска собствената си марка „Сюзън Дел“ и отваря едноименния си бутик в Остин.

Профилът ѝ в „Тексас Мънтли“, публикуван по времето, когато състоянието на съпруга ѝ се оценява на 17,5 милиарда долара, я описва като „най-жизнената, най-стилната, най-общителната, най-амбициозната и - както няколко дами от висшето общество с възхищение отбелязаха - най-стегнатата и слаба сред новите мегабогаташи в града“. Статията разкрива и модните ѝ амбиции да се отърси от етикета „съпруга на милиардер“.

„От деня, в който с Майкъл се сгодихме, бях „годеницата на“, а след това „съпругата на““, споделя тя пред изданието. „А преди това бях „дъщерята на“, „сестрата на“, „приятелката на“. Добрата новина е, че съм много щастлива да бъда всички тези неща. Но аз съм и Сюзън Дел.“, добавя тя.

Обличането на президентските дъщери Джена и Барбара Буш за бала по встъпване в длъжност

Тя изгражда екип, воден от Линда Бошан, бивш ръководител на мъжката линия на „Дона Каран“, като президент, и главния дизайнер Елън Ендърс, чийто опит включва работа при Оскар де ла Рента. Самата Сюзън заема постовете главен изпълнителен директор и творчески директор. „Искам да изградя модна къща, голяма и трайна като Chanel“, казва тя. „Това не е хоби.“, добавя тя.

Високопоставени клиенти започват да се стичат към марката на Сюзън; тя проектира роклите на президентските дъщери Джена Буш Хейгър и Барбара Буш за бала по встъпването в длъжност през януари 2001 г.

„И двете момичета са много красиви, а също и много различни“, казва Дел пред модното издание „Уиминс Уеър Дейли“ по онова време. „Роклите им ще изглеждат добре заедно, но всяка ще излъчва собствена индивидуалност. Барбара обича модата и е по-освободена като характер. Джена харесва модерни, изискани облекла с изчистени линии. И двете момичета знаеха какво искат.“, добавя тя.

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Супермодели, Седмицата на модата в Ню Йорк и възходът на луксозната марка „Фи“

Според „Уиминс Уеър Дейли“ колекцията „Сюзън Дел“ генерира около 2 милиона долара годишни продажби, когато през 2003 г. тя пуска своята луксозна линия за конфекция „Фи“ (Phi). През следващите шест години запалената триатлонистка и майка на четири деца често е забелязвана на седмиците на модата в компанията на приятели като телевизионната водеща Даян Сойер, докато супермодели като Карли Клос, Коко Роша и Бехати Принслу дефилират с нейните модели на подиума.

Със старта на „Фи“ тя внася нова визия, привличайки за творчески директор норвежкия дизайнер Андреас Мелбостад, работил преди това за водещи имена като Калвин Клайн, Ив Сен Лоран и Нина Ричи.

Цените на моделите варират от стотици до хиляди долари. „Не искам да правя дизайн само за модните списания“, казва тя пред „Уиминс Уеър Дейли“. „Мисля, че дрехите трябва да бъдат малко по-достъпни и реални за жените. Искам те да знаят, че могат да ми се доверят, че няма да направя нещо нелепо.“, добавя още.

За моделите на своята марка тя добавя: „Дрехите са женствени, силни, елегантни, изискани, красиво изработени и трайни. Виждам себе си като дизайнер за всички жени. Аз самата не съм само един тип жена... Моята клиентка има най-различни настроения. Има моменти, в които иска да бъде по-минималистична, или пък авангардна, кокетна или сериозна.“

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Как световната рецесия принуди Сюзън Дел да затвори модната си мечта

Това, което става сериозно в края на първото десетилетие на века обаче, е световната рецесия, която удря тежко луксозните модни марки. „Фи“, чиито модели по това време се продават в 75 магазина по света, включително „Хародс“ и „Нийман Маркъс“, в крайна сметка съобщава на своите 35 служители, че прекратява дейност. Луксозната марка официално затваря врати през януари 2010 г.

След закриването на марката си Дел се пренасочва изцяло към фондация „Майкъл и Сюзън Дел“, на която е съосновател от 1999 г. Фондацията наскоро попадна в новините с стартирането на инициативата „Сметки Тръмп“ на стойност 6,25 милиарда долара, а сред другите ѝ начинания е обявената през 2026 г. нова инвестиция от 750 милиона долара за Тексаския университет в Остин.