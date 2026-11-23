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АПИ призова шофьорите в планинските райони да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия.

Очакват се силен вятър, дъжд и сняг над 1800 метра.

Пътните управления са в готовност за зимна обработка на настилките, а пътната обстановка може да се проверява онлайн и на телефон 0700 130 20.

АПИ с предупреждение към шофьорите, времето ще се влошава

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през високопланинските райони в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Над планините облачността ще бъде значителна.

Ще духа бурен до ураганен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад.

Ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра - от сняг, уточниха от АПИ.

От агенцията допълниха, че Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, допълват от пресцентъра.

В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Припомняме, че от 16 ноември републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане.