Р обърт де Ниро настоя, че си е „прекарвал добре“ на репетиционната вечеря за сватбата на Дженифър Лорънс, въпреки че актрисата го помолила да си тръгне, защото изглеждало, че не се забавлява.

83-годишният актьор беше помолен да изясни истината по случая, докато се подлагаше на тест с детектор на лъжата за списание „Венити Феър“ заедно с колегите си от филма "Запознай се с техните" Бен Стилър и Ариана Гранде, пише Page Six.

„Тази известна актриса каза, че те е помолила да напуснеш сватбената ѝ репетиция, след като се притеснила, че не си прекарваш добре“, започна Гранде. „Би ли казал, че просто имаш сърдито изражение по природа?“, попита тя.

„Не, всъщност си прекарвах добре. Беше интересно преживяване, но не бях... Там нямаше никой, когото познавам, не че трябваше да познавам някого“, обясни Де Ниро. „Това си беше тяхното парти и така нататък. Беше чудесно място.“, добави той.

Той продължи: „И беше мило, че Дженифър прояви голяма съпричастност към ситуацията ми, мислейки си, че не се забавлявам, но аз бях добре.“

Детекторът на лъжата отчете, че актьорът от „Шофьор на такси“ казва истината за случилото се.

36-годишната Лорънс и съпругът ѝ Кук Марони (42 г.) сключиха брак през октомври 2019 г. в историческото имение „Белкорт“ в Нюпорт, Роуд Айлънд.

Четири години по-късно звездата от „Игрите на глада“ призна, че булчинските задължения са били „стресиращи“ на моменти и по време на репетиционната вечеря се е притеснила за Де Ниро, с когото са си партнирали в три филма.

„Погледнах настрани и видях Боб, който не познава никого и просто се лута наоколо, и веднага си казах: „Не, това не е нещото, което той иска да прави. Не го искам тук““, спомни си тя пред „И! Нюз“ през януари 2024 г.

„Затова отидох и му прошепнах, казах му: „Върви си вкъщи“, а той беше мил - поговори с родителите ми и беше учтив - но аз му казах: „Тръгвай си“.“, добави актрисата.

След като Де Ниро си тръгнал, Лорънс отбеляза: „Това просто искрено ме накара да се почувствам по-добре.“

Девет месеца след нейното интервю Де Ниро беше попитан за неговата версия на историята и той заяви, че си е прекарал приятно.

„Не, не ми беше неудобно. Беше хубаво!“, каза той пред списание „Пийпъл“ през октомври 2024 г., добавяйки, че е останал само около час. „Не беше толкова дълго.“, добави той.

Де Ниро и Лорънс работиха заедно по филма „Наръчник на оптимиста“ от 2012 г., „Американска схема“ от 2013 г. и „Джой“ от 2015 г.

Оттогава двамата са развили близко и закачливо приятелство.

Когато звездата от „Кръстникът 2“ посрещна седмото си дете през 2023 г., Лорънс му подари детегледачка за новородени.

„Направих нещо още по-добро, изпратих му специална медицинска сестра за бебето“, сподели тя пред зрителите на предаването „Гледай какво се случва на живо“ по онова време. „Наистина го направих. Много съм щастлива за него.“, добави тя.