Националната агенция за приходите (НАП) установи нарушения на всичките осем щанда, които инспекторите ѝ провериха в неделя на три коледни базара в София. Най-честото нарушение е неиздаването на касова бележка, установено при три от проверките, съобщава приходната агенция.

Служители на Главна дирекция „Фискален контрол“ са посетили щандове пред НДК, на Немския коледен базар в Градската градина и на коледния базар в ж.к. „Младост“. При проверките са установили общо осем нарушения. На два щанда парите в касата се разминават със сумите, отчетени от касовия апарат.

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На един щанд липсват задължителните данни за името и адреса на търговеца. На друг издават касови бележки, в които липсват задължителни реквизити, а на трети няма документи за регистрацията на касовия апарат.

От НАП посочват, че при неиздаване на касова бележка или при разминаване между парите в касата и отчетените суми може да бъде наложена мярката „запечатване на обект“.

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Как да проверите дали покупката е отчетена

Ако получите касова бележка, отворете приложението NRA Mobile, изберете „Проверка на касови бележки“ и сканирайте QR кода върху бона. Приложението показва дали данните за покупката са постъпили в НАП. Ако липсват, през него може да се подаде сигнал. НАП указва и че при покупка на пазар касовата бележка се пази до излизане от пазара.

При неиздаден бон, съмнение за фалшива бележка или липсващи данни в нея можете да сигнализирате НАП на 0700 18 700 или на infocenter@nra.bg.