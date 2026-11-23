Канада и Япония търсят нови партньори, за да намалят зависимостта си от САЩ и Китай.

Канада договори с Пекин удължаване на митническите облекчения и разшири търговските си връзки в Азия.

Япония засилва сътрудничеството с АСЕАН, Южна Корея и Европа за доставки на суровини и сигурност.

Си Цзинпин ще проведе двустранни срещи с японския и канадския лидер

Докато през изминалата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп се стремеше да преустрои световния ред около големите сили, двама от съюзниците на Вашингтон потърсиха възможности извън американската столица. Канада откри възможност за сближаване с Пекин, а Япония, която е в обтегнати отношения с Китай, се обърна към други партньори в Азия.

Дипломатическите усилия на т.нар. средни сили останаха на заден план в четвъртък, когато Тръмп се присъедини към китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин във вила край езеро в Шънджън. Срещата се превърна в централно събитие на срещата на върха на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС).

Тръмп се похвали, че срещата е била „по-голяма от Ялта“ от 1945 г. – конференцията, на която САЩ, Великобритания и Съветският съюз си поделят следвоенна Европа.

Символиката на срещата имаше значение дори и без постигането на съществено споразумение, заяви Алехандро Рейес, хоноруван преподавател в Университета на Хонконг.

„Това е първият път, когато лидерите на трите най-големи ядрени сили сядат на една маса“, посочи той.

Усилията на Токио и Отава за изграждане на нови партньорства обаче показват как средните сили могат да търсят алтернативни пазари и доставчици, за да заобикалят американските мита или китайските търговски ограничения. Същевременно новите партньорства в отбраната им предоставят повече възможности в областта на сигурността.

„Държавите искат да намалят зависимостта си от китайските вериги за доставки и от китайската икономика, но те също така се стремят да ограничат рисковете, свързани със САЩ“, заяви Джао Минхао, експерт по международни отношения от университета „Фудан“ в Шанхай.

Примерите с Канада и Япония показват, че тези усилия набират скорост, но също така разкриват как географското положение и геополитическите обстоятелства определят към кои партньори могат да се обърнат.

След митата на Тръмп: Канада поглежда към Турция за оръжия, енергетика и свободна търговия

ИНИЦИАТИВАТА НА КАРНИ

Канадският премиер Марк Карни, който открито критикува Тръмп, пое водеща роля в сключването на сделки между средните сили.

Десет месеца след като призова средните сили в света да обединят усилията си, Карни пристигна на срещата на върха на АТИС, след като вече бе приключил преговорите за свободна търговия с Филипините и бе постигнал напредък към сключването на отделно икономическо споразумение с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

В Шънджън канадският лидер се договори със Си Дзинпин за удължаване до 2028 г. на споразумение за митнически облекчения. Съгласно договореността Пекин разшири обхвата на облекченията, като включи допълнителни канадски стоки на стойност 400 млн. канадски долара (279,39 млн. щатски долара), сред които свинско месо и скариди. От своя страна Отава намали ограниченията върху вноса на някои видове китайска стомана и алуминий.

В Манила японската премиерка Санае Такаичи потърси нови източници на доставки на критично важни полезни изкопаеми, за да намали зависимостта на Япония от Китай, и прие съвместна декларация с АСЕАН за икономическа устойчивост. Тя се договори също за засилване на сътрудничеството с Южна Корея в областта на веригите за доставки и енергетиката.

Япония и Канада също си сътрудничат в областта на критичните минерали и работят за укрепване на връзките си с европейските държави.

Миналия месец Канада и ЕС поставиха началото на партньорство в областта на енергетиката и технологиите. Япония пък разработва усъвършенстван изтребител съвместно с Великобритания и Италия, а миналата година сключи споразумение за доставка на тежки редкоземни елементи от френска рафинерия.

Канада и Китай възобновяват сътрудничеството след години на напрежение – срещата на лидерите в Пекин

ОПЦИИТЕ НА ЯПОНИЯ

За Такаичи обаче опитите за ограничаване на рисковете, свързани с несигурността относно американската подкрепа, чрез сключване на споразумения с Пекин, не са възможен вариант.

Япония разчита в голяма степен на военната мощ на САЩ за възпиране на заплахите от съседни държави, притежаващи ядрено оръжие, включително Китай, Русия и Северна Корея. Страната е домакин на най-голямата концентрация на американска военна мощ, разположена извън територията на САЩ, и поддържа тесни отношения с Вашингтон.

Отношенията между Токио и Пекин също са в най-лошото си състояние от години. Напрежението беше видимо и по време на срещата на върха на АТИС, където Такаичи беше посрещната доста сдържано, за разлика от тържественото посрещане на Тръмп.

Опитите на Тръмп да спечели благоразположението на Си засилиха опасенията в администрацията на Такаичи относно ангажимента на Вашингтон към дългогодишния му съюзник, заяви пред Ройтерс високопоставен японски правителствен представител, пожелал анонимност, тъй като няма право да разговаря с медиите.

„Смятам, че тазгодишното посещение на премиера Такаичи в чужбина ясно показа това. Япония няма друг избор, освен да разчита на собствените си сили като средна държава“, отбеляза още японският представител.

Отношението на Китай към Япония може да даде допълнителен тласък на сътрудничеството между средните сили, заяви Нарушиге Мичишита, преподавател в Националния институт за политически изследвания на Япония.

„Днес Япония може да е мишена, но другите държави виждат, че утре те също могат да се окажат в същото положение“, посочи той. Сътрудничеството няма да замени влиянието на САЩ, но „ще повиши устойчивостта“, добави той.