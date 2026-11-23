Албания категорично отрече територията ѝ да е използвана за атаката с морски дронове срещу руски военен кораб край Бенгази.

Твърденията за изстрелване на дроновете от град Вльора са определени от Тирана като неверни и неподкрепени с доказателства.

Зеленски потвърди украинската отговорност за атаката, при която са използвани седем морски дрона.

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Албанското външно министерство излезе с официална позиция, в която отхвърля появилите се твърдения за използване на територията ѝ за пускане на дронове при снощната атака край либийския град Бенгази, при която бе потопен руски военен кораб, предаде АТА.

„Взехме под внимание съобщенията, в които се твърди, че атаката с морски дрон срещу руска корвета е била извършена от албанска територия. Въпросните съобщения са неточни и не отразяват фактите. Албания не е била замесена в този инцидент и нейната територия нито е била използвана, нито е била предоставяна за изстрелването или улесняването на подобна атака. Категорично отхвърляме тези обвинения, които са представени без проверими доказателства. Призоваваме отговорните за разпространението им да коригират информацията и да проявяват точност, дължима грижа и отговорност при отразяването на въпроси с такава чувствителност“, се казва в позицията на албанското външно министерство, която беше споделена и в официалните профили на институцията в социалните мрежи.

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Подобни твърдения бяха разпространени от анонимен източник, цитиран от профила „Клаш Репорт“ (Clash Report) в социалната мрежа Екс, а по-късно версията беше разпространена и от профила на платформата „Вижънър“ (Visioner) в същата мрежа, придружена от графика, на която като отправна точка на морските дронове, участвали в атаката, е посочен албанският град Вльора. Подобни твърдения се появиха и в други чуждестранни медии, включително в материал на турския новинарски сайт Хаберлер.

Междувременно Асошиейтед прес съобщи, позовавайки се на двама неназовани либийски военни представители, че според първоначалното разследване украински морски дронове са били изстреляни от база, използвана от украински сили в Западна Либия. В същото време украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад атаката в Бенгази, като посочи, че украинските сили са използвали седем морски дрона украинско производство при операцията.