Б руно Марс сподели съкрушителната новина, че баща му Питър "Д-р Ду-Уоп" Ернандес е починал. В публикация в социалните мрежи певецът качи снимки как баща му го прегръща от болничното легло и кадри от различни етапи от живота му, завършвайки със снимка на баща си и майка си, Бернадет Ернандес, която почина от мозъчна аневризма през 2013 г.

Към кадрите Марс написа: "Миналата седмица успях да прегърна баща си за последен път. Ако някога сте ме чували да говоря за него, винаги съм казвал, че той е човекът, който ме научи на всичко, което знам, особено когато става въпрос за музика.", пише Rolling Stone.

Марс продължи: "Той отгледа четирите ми прекрасни сестри, брат ми и мен. В моите очи той беше най-великият татко на света и ще ми липсва всеки ден, докато не се срещнем отново. Обичам те, тате. Целуни мама там горе от мен."

В интервю за "Ролинг Стоун" (Rolling Stone) през 2013 г. Питър си спомня как е приглушил светлините в родилната зала, докато съпругата му е раждала Марс. Той описва обстановката като "почти като в нощен клуб" и разказва, че е пуснал златни ретро хитове на касетофон, за да посрещне Марс на бял свят.

Марс често е споделял как е израснал заобиколен от музика като дете, свирейки на участия заедно с баща си, майка си и братята и сестрите си.

Bruno Mars took to Instagram to say goodbye to his father, Peter Hernandez, following his passing at 74, in a heartfelt post, crediting his dad for shaping his love for music. https://t.co/W9serwyCI5 — ABC News (@ABC) November 23, 2026

Питър е бил перкусионист от Бруклин, който стегнал конгите си и заминал за Хаваите през седемдесетте години. Докато свирил на барабани в хотел "Хилтън" в Уайкики, той срещнал майката на Марс, Бернадет, танцьорка на хула и певица, която се преместила от Филипините със семейството си в ранна възраст. Когато Марс се появил няколко години по-късно, баща му вече бил подготвил семейството за сцената. Докато баща му ръководел групата, майка му пеела с някои от чичовците му, а по-големите му сестра и брат също участвали в програмата. Както мнозина вече знаят, като дете Марс имитирал Елвис и на четиригодишна възраст се появява като малкия Крал на рока във филма "Меден месец във Вeгас".

"Това е нещо, за което не се бях замислял доскоро", казва Марс в интервю за "Ролинг Стоун" през 2013 г. "Но заради моето възпитание и факта, че свирех пред туристи, трябваше да забавлявам всички. Не само чернокожите, не само белите, не само азиатците, не само латиноамериканците. Трябваше да изнасям шоу за всеки, който идваше на Хаваите.", казва той тогава.