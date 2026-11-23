Н астъпва сезонът на вината заради храна. Голяма част от хората са обсебени от храненето - от максималния прием на протеини и проверката на съставките до това кои храни се смятат за „добри“ и кои за „лоши“.

Науката обаче твърди, че някои демонизирани храни са получили лоша репутация несправедливо и всъщност може да имат ползи за здравето, пише The New York Post.

Може да не сме в състояние да решим коя диета е най-добра като цяло, кето, средиземноморска или веганска, но общоприето е, че балансираният хранителен режим носи широк спектър от ползи за здравето.

И макар някои храни да се възприемат като изначално вредни или като „забранено удоволствие“, в умерени количества те може да са по-здравословни, отколкото си мислите.

Това е така, защото тялото се нуждае от разнообразие от витамини, минерали и хранителни вещества, които много храни осигуряват - дори някои, които са били отписани като твърде мазни или богати на нишесте.

Оказва се, че четири отричани храни в крайна сметка не са дяволът под прикритие. Всъщност всички те съдържат хранителни вещества, които могат да подобрят здравето на червата и сърцето, да увеличат приема на протеини, да намалят риска от заболявания и още много други.

Вижте кои са те в нашата галерия.