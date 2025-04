Кърваво руско нападение в Днепропетровска област, жертви и ранени

Р уските сили са извършили нападение с безпилотни летателни апарати срещу град Марганец в украинската Днепропетровска област, при което са загинали девет души, а най-малко трийсет са ранените, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в приложението "Телеграм" на началника на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак.

Агресорът удари Марганец с дрон камикадзе. Според постъпилите досега данни са загинали девет души, а най-малко трийсет са ранени, написа Лисак.

Както Укринформ съобщи по-рано, руски войски са атакували Синелниковски и Никополски район в Днепропетровска област, като при нападението са били ранени мирни жители.

A Russian drone attack on the city of Marhanets in Ukraine's Dnipropetrovsk region has at least killed nine people and injured six others, the regional governor said https://t.co/HAFO4AwuX9