Северна Корея печели милиарди от войната на Русия в Украйна

У частието на Северна Корея във войната на Русия срещу Украйна досега е донесло на нейната икономика над 20 милиарда долара, сочи последна оценка, като същевременно помага на Пхенян да се сдобие с още по-съвременно въоръжение, пише Newsweek .

Южнокорейският аналитичен център Korea Institute for Defense Analyses (KIDA) публикува доклад, в който очертава потенциалната стойност на военното сътрудничество между Северна Корея и Русия, докато Пхенян подкрепя продължаващото руско нашествие в Украйна.

Защо това е важно

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, започнало през февруари 2022 г., продължава много по-дълго от очакваното от Москва — до голяма степен благодарение на жизненоважната военна помощ, предоставена на Киев от Съединените щати и други западни съюзници.

Силната отбрана на Украйна и разрушителният ефект на западните санкции върху руската икономика принудиха Москва да търси подкрепа от своите партньори, включително Китай, Иран и Северна Корея.

Тези задълбочаващи се партньорства представляват стратегическо предизвикателство за Съединените щати, които са изправени срещу трите враждебни държави в различни части на света. Администрацията на Доналд Тръмп също така се стреми да сложи бърз край на войната в Украйна — война, която Северна Корея подхранва чрез своята подкрепа за Русия.

