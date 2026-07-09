Диетата на голмайстора: С какво се храни Ерлинг Холанд между мачовете на Мондиала

В сички погледи са приковани към терените на Световното първенство 2026, а Норвегия е един от отборите, които целият свят следи с голям интерес. В центъра на вниманието е голямата звезда Ерлинг Холанд. Докато феновете се питат дали той ще успее да поведе Норвегия към исторически успех, нападателят разкри как се справя с огромното напрежение и каква е тайната съставка в режима му – любовта му към индийското маслено пиле.

В разгара на най-голямото футболно събитие, когато всеки калориен прием е изчислен до грам, норвежката голова машина реши да покаже своята човешка страна. Между интензивните тренировки и решителните мачове от груповата фаза, Холанд сподели в социалните мрежи снимка на любимата си вечеря – богато маслено пиле (пиле в доматено-сметанов сос), гарнирано с индийски топъл хляб наан.

Норвегия чака, Холанд зарежда

Очакванията към него на това Световно първенство са колосални. Привържениците в Норвегия са в екстаз, а защитниците на противниковите отбори се готвят за битката с него. Но докато всички се питат каква е тактиката му срещу най-добрите бранители в света, той отговаря с усмивка и... индийска кухня.

Норвежкият нападател е известен с това, че по принцип спазва брутален хранителен режим, като приема по 6000 калории на ден от изключително чисти продукти (като дроб и сърца), за да поддържа огромната си физическа мощ. На този фон, мазното и богато на въглехидрати индийско маслено пиле с хляб наан е истинска калорийна бомба. За топ атлет от неговия калибър обаче, точно това тежко ястие се оказва перфектният начин за бързо презареждане и светкавично възстановяване на енергията след изтощителен мач на Мондиала.

Дали това е „тайната“ на успеха?

Феновете, разбира се, веднага се впуснаха в шеги: „Ако това е храната, която го прави толкова експлозивен на терена, нека му поръчват по десет порции преди всеки мач!“ и „Ние искаме голове, той иска наан – дано му донесе късмет срещу защитите на Световното!“.

Дали този кулинарен избор ще се окаже ключов за представянето на Норвегия в следващите фази на турнира, предстои да видим. Но едно е ясно – Ерлинг Холанд остава спокоен, уверен и... много гладен за успехи на този Мондиал.

Норвегия мечтае за титлата, а нейният лидер изглежда готов да я „изяде“ с апетит.