"Защо негодникът е все още жив?": Призиви за убийството на Тръмп прозвучаха по време на погребението на Али Хаменей

Н а траурната церемония за убития върховен лидер на Иран Али Хаменей в Техеран прозвучаха открити призиви за убийството на президента на САЩ Доналд Тръмп, докато новият върховен лидер Моджтаба Хаменей продължава да отсъства от публичното пространство, пише Guardian .

До ковчега на убития бивш върховен лидер на Иран Али Хаменей, изложен в препълнената молитвена зала в Техеран в неделя, прозвучаха призиви за убийството на Доналд Тръмп.

Иран провежда седмица на масови траурни шествия в памет на Хаменей, който беше убит заедно с други членове на семейството си още в първия ден от войната между САЩ и Израел - на 28 февруари. Погребението беше отложено заради военните действия.

Опелото за бившия върховен лидер и още четирима членове на неговото семейство се превърна в мащабна политическа демонстрация в Голямата джамия „Имам Хомейни Мосала“ в Техеран, където скръбта се преплиташе с призиви за отмъщение.

Много хора бяха прекарали нощта в джамията или пристигнаха много преди изгрев слънце, за да бъдат на място за началото на молитвата в 8:00 часа сутринта.

Развявайки ирански знамена и снимки на своя „мъченически загинал“ лидер, както и червени знамена - символ на отмъщението, множеството беше значително по-многобройно и по-войнствено в сравнение със събота, когато започна тази внимателно организирана траурна церемония. Целта ѝ е да покаже пред света, че Иран притежава обществена устойчивост и решимост да защити своята независимост.

„От този момент саванът е нашата дреха. Заклевам се в твоята кръв - убийството на Тръмп е наша отговорност“, заяви поетът Мохамад Расули по време на поетично четене непосредствено преди началото на траурната молитва.

След това той попита:

„Защо негодникът на света е все още жив? Светът вече не е добро място за Тръмп. Защо да не убием човека, който уби нашия имам? Би било позор, ако не го направим.“

Предварително подготвеното и официално одобрено изказване предизвика смесени реакции, но по-голямата част от присъстващите го посрещнаха с бурни аплодисменти.

Jutaan warga Iran memadati prosesi pemakaman Ali Khamenei siang tadi pic.twitter.com/IQxWjnmUH9 — TxtdariHI (@TxtdariHI) July 5, 2026

Посланикът на Иран в Армения Халил Ширголами написа в социалната мрежа X:

„Можете да убивате хора, но не можете да убиете идеалите. Убихте аятолах Хаменей, но всъщност счупихте бутилка с парфюм, чийто аромат сега се разпространява навсякъде. Никога няма да разберете това, защото нямате цивилизация, нямате история, нямате чест.“

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Мохамад Багер Золгадр заяви:

„Хората изпращат своя лидер с два лозунга - съпротива срещу враговете и отмъщение за кръвта на мъченически загиналия лидер на Иран.“

Основната погребална молитва беше водена от 97-годишния аятолах Джафар Собхани от Кум, но бяха отправени молитви не само за Хаменей, а и за още трима членове на неговото семейство, сред които снаха му Захра Хадад Адел и 14-месечната му внучка Захра Мохамади Голпайгани.

🇮🇷 "O Allah, we know nothing about him except goodness…"



Iranian officials were seen visibly weeping during the funeral prayers for Ali Khamenei, which have reportedly just ended.



Source: MES (Telegram) / Writer: Michael pic.twitter.com/wKXVw3FCX4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 5, 2026

Една от най-покъртителните гледки по време на церемонията беше малкият ковчег на внучката.

Още по-забележимо стана отсъствието от публичното пространство на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей. От смъртта на баща си той не се е появявал публично, а в неделя, за разлика от тримата си братя, изобщо не беше видян в джамията.

Назначен за върховен лидер десет дни след смъртта на баща си, Моджтаба не се е появявал публично, не е публикувал аудиообръщение вече три месеца и дори не присъства на погребението на съпругата си миналия четвъртък.

За разлика от него братята му Мустафа, Масуд и Мейсам стояха един до друг до ковчега на баща си.

На церемонията присъстваха и повечето високопоставени представители на иранската власт - политическото, военното и съдебното ръководство. Това подсказва, че иранските власти разполагат с някакви гаранции, че договореното със САЩ прекратяване на огъня изключва възможността за нападение срещу траурната церемония.

Командирът на силите „Ал Кудс“ Есмаил Каани и командирът на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Ахмад Вахиди също бяха на видно място - нещо, което би било немислимо в първите дни на войната.

В същото време решимостта да бъде защитен Моджтаба Хаменей на всяка цена изглежда разбираема на фона на изказванията на някои американски обществени фигури.

Лора Лумър, която периодично е сред доверените съветници на президента Тръмп, определи погребението в социалните мрежи като „място, изобилстващо от потенциални цели“, а консервативният американски коментатор Марк Левин заяви, че церемонията е представлявала „пропусната възможност“.

Улиците около джамията бяха покрити с огромни изображения на Моджтаба Хаменей редом до баща му, а духовници бяха разположили щандове, на които раздаваха дебели сборници с негови речи.

Властите признават, че Моджтаба е бил ранен при нападенията, но твърдят, че след смъртоносния взрив в първия ден на американско-израелските атаки не е получил трайни лицеви увреждания или ампутации.

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На сцената, където бяха изложени ковчезите, опечалените оставяха послания на любов и скръб към убития лидер, както и изрази на вярност към неговия наследник. Едно от тях, написано на английски, гласяло: „Убийте Тръмп“.

Мнозина сред множеството на погребението, при температури над 36°C, развяваха червени знамена. Скандирането „Без компромис, без предаване, само отмъщение“ често огласяше огромния вътрешен двор.

Пространството, което според информацията побира 30 000 души, беше запълнено много преди изгрев слънце. Някои мъже бяха облечени в бели погребални савани (кафан), за да демонстрират готовността си да умрат като мъченици за „владетеля на мъчениците“.

Самата джамия, въпреки 40-годишното си строителство, все още остава недовършена, като големи части от сградата са покрити с брезенти. Санкциите са забавили строителството, превръщайки сградата в символ на годините на конфронтация със Запада.

Не бяха публикувани официални данни за присъстващите, но неофициално властите твърдят, че над 2 милиона души са участвали в първия ден от церемонията.

Церемонията включва масово шествие в понеделник в Техеран, след което тялото ще бъде пренесено в свещения град Кум, после в още два свещени града в Ирак и накрая до последното му място на покой - Машхад, където Хаменей е роден през 1939 г.

Иронично, Доналд Тръмп неволно се оказа в услуга на иранското ръководство, когато изрази изненада от вида на опечалените, които плачат, казвайки: „Мислех, че го мразят“. Той предположи: „Може би това са фалшиви сълзи“.

Но скръбта на присъстващите изглеждаше искрена, те бяха дълбоко потресени от загубата на своя духовен лидер и символ на Иран в продължение на почти четири десетилетия.

Мнозина разказаха, че са пътували на големи разстояния с малко средства, за да участват в последното сбогуване. Поклонници спяха на пода в продължение на три дни в Техеран, в импровизирани общежития в училищни класни стаи, офиси на петролни компании или частни домове.

Джамии, квартали и местни жители организираха щандове около района на джамията, работещи до късно през нощта и предлагащи диня, кебап ролки и плодови сокове на минувачите.

„Ще се бием с американците с вили, ако се наложи“, каза Лейла Ахмади от Бойер-Ахмад, докато с усмивка сервираше чай.

След полунощ в Техеран хиляди опечалени изпълниха улиците на столицата, носейки знамена и транспаранти с образа на Хаменей. В много от големите площади на града се проведоха силно емоционални нощни събирания.

Един от участниците, 70-годишният преводач на книги Хусайн Дехган, обясни:

„Хората изпитаха дълбока скръб след терористичното убийство на нашия лидер, затова това е форма на солидарност и начин за обмен на информация. Хората са в състояние на шок от загубата на своя лидер. Знам, че Западът го нарича диктатор и че не беше обичан от всички иранци, но за мнозинството той беше уважаван и обичан.“

Той добави:

„Напълно неприемливо е да бъде убит лидер на друга държава, когато няма обявена война. Да започнеш война по време на преговори е чиста измама и показва значението на Израел в мисленето на САЩ. Целта може да е била да се подчини Иран на американския колониализъм, но това е нация с дълга история и когато една държава е атакувана, тя се мобилизира, защото става дума за оцеляване.“

По отношение на масовите протести срещу режима, които бяха жестоко потушени по-рано тази година, той каза:

„Това важи и за много от младите хора, които протестираха през януари - те осъзнават, че американците и израелците нямат добронамерени намерения, когато говорят за смяна на режима.“

Друг дългогодишен жител, Ибрахим Калим, заяви:

„Почти бях убит на улицата от израелска бомба. Беше въпрос на секунди. Не можете да си представите какво е през нощта да броиш 20 или повече бомби, падащи само на няколко мили от теб, и да се опитваш да прецениш дали се приближават, докато къщата се разтърсва, или какво е да виждаш израелски изтребители над главата си. На едно ниво това е унизително.“

„Мнозина може да искат реформи тук, но това трябва да бъде реформа, която ние сами да определим. Американците не разбират това. Напълно човешко е да не си съгласен с правителството си и да защитаваш нацията, в която си роден, ако тя е атакувана“, казва Калим.

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Кой беше Али Хаменей

Аятолах Али Хаменей беше един от най‑влиятелните политически и религиозни лидери в Близкия изток в края на XX и началото на XXI век. Той оглавява Ислямската република Иран като върховен лидер от 4 юни 1989 до 28 февруари 2026 г., когато беше убит при военна операция. В продължение на 36 години Хаменей упражняваше върховна власт над политиката, армията, съдебната система и външната политика на страната.

Ранни години и революционна активност

Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в град Машхад, в религиозен шиитски дом в североизточен Иран, един от центровете на шиитския ислям.

Той е вторият от осемте деца в семейството, и семейството му принадлежи към сеидите, потомците на пророка Мохамед, което му носи уважение в шиитската общност още от раждането.

Дядото на Хаменей, Сейед Хоссейн, е бил виден шиитски свещенослужител, който служи в азербайджанския Иран и по‑късно в свещения шиитски град Наджаф в Ирак, център на богословското обучение.

Бащата му, Сейед Джавад Хосейни Хаменей, е бил учен и учител в медресе (ислямско религиозно училище), а по‑късно и член на религиозната улема (духовенството) в Мешхед.

И неговата майка, родена в семейство на духовници, произхожда от Йезд, друг център на шиитското богословие.

Този религиозен фон е формирал ранните му възгледи и съзнание още в детството и е направил религията централна част от неговия живот.

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The massive turnout of mourners in the early hours of the funeral procession for the pure body of Martyr Imam Sayyid Ali Khamenei



Enghelab Square, Tehran#WeMustRise#MartyrKhamenei pic.twitter.com/fOzRT6AeEV — Khamenei Media (@Khamenei_m) July 6, 2026

Хаменей израства в среда, наситена с религиозно обучение и богословски дебати, което формира неговата бъдеща роля като лидер. Семейството е известно с дълбоката си ангажираност в шиитската теология, а самият Али още от юношеството показва интерес към изучаването на Корана и ислямската правна наука (фикх).

Към средата на 1950‑те години Хаменей започва по‑сериозно религиозно обучение, първо в Мешхед, а после в други центрове на шиитското богословие. В този период той изучава арабски език, коранични текстове, фикх (ислямско право) и религиозна философия, знания, които ще бъдат фундаментални за бъдещата му кариера като духовен и политически лидер.

През 1957-1958 г. Хаменей заминава в Наджаф и Кум, едни от най‑престижните религиозни центрове в шиитския свят, където учи в богословски (хавза) школи. Там той се среща с водещите духовни фигури на своето време, включително будещия влияние Рухолах Хомейни, който по‑късно ще стане лидер на Ислямската революция в Иран.

В Наджаф и Кум Хаменей получава образование под ръководството на известни шиитски аятоласи. Тези години са ключови за формирането на слабоумения му религиозен авторитет, който по‑късно ще му позволи да заеме най‑високата духовна и политическа роля в Иран.

Още като млад той се включва активно в протестите срещу монархията на шаха и в подкрепа на Ислямската революция. През 1963 г. той е арестуван за политическа дейност и прекарва известно време в затвора, където е подложен и на тежки условия, според официални сведения.

След революцията през 1979 г. Хаменей се включва в управлението на новата Ислямска република, ставайки член на Революционния съвет. Той представлява революционното ръководство и поддържа твърдата концепция за велаят-е факех - управление от религиозни юристи, основен принцип на иранската теократична система.

Президентство (1981-1989)

След серия от терористични атаки през 1981 г., които отнемат живота на много висши представители на властта, Хаменей става кандидат за президент и е избран през октомври 1981 г. Той възглавява държавата през две последователни мандата до 1989 г., като президентството му остава до голяма степен церемониално в сравнение с влиятелната роля на премиера и революционното лидерство.

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Върховен лидер на Иран (1989-2026)

След смъртта на основателя на Ислямската република рухолах Хомейни през 1989 г. Хаменей е избран за негов правоприемник, въпреки че формално не притежаваше най-високия религиозен ранг сред шиитските духовници. Конституцията е променена, за да могат да бъдат улеснени условията за негово назначение.

Като върховен лидер Хаменей концентрира върховна власт:

контролира всички ключови институции - съдебна система, армия, разузнаване, медии; назначава най‑влиятелните генерали и висши държавни служители; определя насоките на вътрешната и външната политика на Иран.

Той е известен с твърдия си антизападен и антиамерикански риторичен курс и широко влияние върху геополитиката в региона.

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Вътрешна политика: Репресии и протести

В продължение на десетилетия управление Хаменей оставя силно авторитарен политически отпечатък. Под негово ръководство Иран преживява многобройни вълни от протестни движения - включително "Зеленото движение" през 2009 г. и масовите вълнения "Жена, живот, свобода" през 2022-2023 г., след смъртта на младата жена Махса Амини в полицията за морал.

Критиците на режима го обвиняват в системно потискане на политическите свободи, ограничаване на свободата на словото и преследване на опозицията.

Отложиха погребалната церемония на аятолах Хаменей

Външна политика и регионално влияние

Хаменей е смятан за архитект на външната политика на Иран, със силен акцент върху подкрепа на шиитски и прокси групи в Близкия изток, от Хизбулла в Ливан, до въоръжени милиции в Ирак и влиянието в Сирия и Йемен.

Под негово ръководство Иран развива и централизира своя ядрен потенциал, поставяйки го в центъра на международни спорове, санкции и преговори, особено през 2015 г., когато беше подписано ядрено споразумение (JCPOA), и по‑късно през 2018 г., след като САЩ се оттеглиха от него.

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Смърт и наследство

На 28 февруари 2026 г. Али Хаменей загина при съвместна военна операция на САЩ и Израел срещу неговото седалище и инфраструктура в Техеран. Той бе на 86 години. Новината за смъртта му беше потвърдена от различни международни медии и официални лица, включително американския президент Доналд Тръмп, както и по‑късно и от ирански държавни медии, които го обявиха за "мъченик".

Неговата кончина бележи край на една ера за Иран, но и отваря въпроси за бъдещето на страна, която дълго време беше държавата‑основател на шиитския политически модел в региона.