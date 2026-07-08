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Съдия нареди Тръмп да плати 5,8 млн. долара за сексуално посегателство над Елизабет Карол

Решението на федералния съдия Луис Каплан идва, след като Тръмп го помоли да не дава парите

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 20:56
Съдия нареди Тръмп да плати 5,8 млн. долара за сексуално посегателство над Елизабет Карол
Източник: iStock photos/Getty images

В сряда федерален съдия разпореди плащането на 5,8 милиона долара на Елизабет Джийн Карол, отхвърляйки опита на Доналд Тръмп да забави трансфера към бившата колумнистка на списание, за която журито установи, че е сексуално малтретирана и оклеветена от президента на САЩ, предава Си Ен Ен.

Решението на федералния съдия Луис Каплан идва, след като Тръмп го помоли да не дава парите на Карол, докато Върховният съд не реши дали ще преразгледа петицията му за оспорване на констатацията, че сексуално е малтретирал и оклеветил жената.

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Не е ясно дали адвокатите на Тръмп ще се опитат да поискат спиране на изпълнението на съдебната заповед.

Говорител на правния екип на Тръмп заяви: „Американският народ е с президента Тръмп, докато настоява за незабавно прекратяване на всички ловове на вещици, включително финансираните от демократите пародийни измами с Карол. Президентът Тръмп ще продължи да печели срещу либералната юридическа война, докато продължава да се фокусира върху мисията си да направи Америка отново велика.“

Адвокатите на Тръмп заявиха по-рано, че чакането, докато Върховният съд се произнесе по искането му за преразглеждане, няма да навреди на Карол, но ще причини „непоправима вреда“ на президента.

Делото е едно от двете, които Карол е завела срещу Тръмп. Президентът на САЩ заяви, че ще поиска от Върховния съд да преразгледа присъденото обезщетение от общо близо 89 милиона долара на журналистката.

Първият правен сблъсък достигна кулминацията си през май 2023 г. Тогава съдебни заседатели в Ню Йорк постановиха, че Доналд Тръмп е извършил сексуално посегателство срещу Карол в универсален магазин през 90-те години на миналия век и впоследствие я е оклеветил. В рамките на това дело, известно като „Делото Карол I“, на Тръмп беше наредено да изплати обезщетение в размер на 5 милиона долара. Именно изпълнението на тази присъда е обект на настоящата съдебна заповед.

Вторият процес, който приключи през януари 2024 г., се фокусира върху клеветнически изказвания, направени от Тръмп по адрес на Карол по време на неговия първи президентски мандат (2017-2021 г.). В този случай съдебните заседатели присъдиха на Каръл значително по-голямо обезщетение – над 83 милиона долара.

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В отговор на тези решения правният екип на Доналд Тръмп предприе действия по обжалване и на двете присъди, като същевременно се опита да забави изплащането на присъдените суми. Паралелно с това се появи информация за започнало разследване от страна на Министерството на правосъдието на САЩ срещу самата Карол по подозрения за лъжесвидетелстване относно външното финансиране на делата ѝ. Тези твърдения обаче по-късно бяха официално отречени от федералната прокуратура в Чикаго.

Сегашното решение на съдия Луис Каплан е директен отговор на опитите на Тръмп да отложи плащането по първото дело до окончателно произнасяне на Върховния съд.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
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