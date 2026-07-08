Тръмп смекчи тона и даде въздух на НАТО

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп неочаквано демонстрира топло отношение към съюзниците от НАТО при закриването на ключовата среща на върха в Анкара, след като по-рано ги нападна остро заради реакцията им към войната му с Иран.

Рязката промяна от конфронтация към дружелюбност в рамките на няколко часа показа широкия диапазон от емоции на непредсказуемия американски лидер.

„Всъщност беше невероятно. Единството в залата беше изключително, наистина имаше любов, беше доста диво“, заяви Тръмп пред журналисти след закритата среща на 32-мата лидери в турската столица.

Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

„Това беше изключително успешна среща на върха“, добави той.

При закрити врата Тръмп е уверил колегите си, че иска САЩ да останат във военния алианс. „Искаме да останем с вас“, е казал той, съобщи източник от заседанието.

Това намери отражение и в заключителната декларация, в която лидерите на НАТО потвърдиха своя „железен ангажимент“ към клаузата за взаимна помощ, заложена в член 5 от договора на Алианса.

Тръмп и Зеленски се срещнаха в Анкара

Европейските лидери изтъкнаха рязкото увеличение на разходите си за отбрана, опитвайки се да убедят Тръмп, че изпълняват обещанието си да увеличат бюджетите и да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

„Връщам се в Германия с усещането, че направихме голям принос: НАТО остава единен, става по-силен и по-европейски“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Денят обаче не започна добре. Преди заседанието Тръмп разкритикува съюзниците, че не са подкрепили кампанията му срещу Иран, заплаши да ограничи търговията с Испания и настоя, че все още иска Гренландия, територия на членката на НАТО Дания.

„Много съм ядосан на НАТО заради това, което направиха с Гренландия, и заради факта, че не искаха да ни помогнат срещу водещия държавен спонсор на терора, а това е Иран“, каза той.

След срещата при закрити врата тонът му се е променил значително, заяви източник, присъствал на разговорите.

„Има силен контраст между това, което Тръмп казва публично, и това, което всъщност казва вътре“, посочи той.

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По време на самото заседание Тръмп не е споменал повече нито Испания, нито Гренландия.

Испанският премиер Педро Санчес след това заяви, че отношенията с Вашингтон са „много положителни“.

Естонският премиер Кристен Михал каза, че Тръмп е смекчил тона си по време на заседанието и е отправил „конструктивно послание“, че Европа трябва да направи повече и да инвестира повече в отбрана.

Литовският външен министър Кястутис Будрис заяви, че острите изказвания на Тръмп не трябва непременно да се тълкуват като знак за разпадане на Алианса.

„Не бих видял в това индикация, че по някакъв начин отслабваме НАТО или че трансатлантическата връзка липсва“, каза той. „Мисля, че трябва да драматизираме по-малко.“

Застиналите усилия за прекратяване на войната в Украйна също се върнаха в дневния ред. Тръмп обеща да даде на Киев „правото да произвежда“ ракети за противовъздушните системи „Пейтриът“ по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на форума.

„Ще ви дадем лиценз да произвеждате „Пейтриът“. Това е доста добре, нали?“, каза Тръмп на Зеленски, чиито сили изпитват затруднения при свалянето на руски балистични ракети заради недостиг на ключови американски ракети прехващачи.

Въпреки тежките руски бомбардировки през последните дни Киев изглежда обръща тенденцията, като стабилизира фронтовата линия и нанася удари дълбоко в Русия. Тръмп заяви, че тези удари могат да помогнат за прекратяване на войната.

„Това е ескалация, но също така е ескалация, която може да помогне да се стигне до край“, каза той и повтори убеждението си, че и Зеленски, и руският президент Владимир Путин искат сделка за спиране на бойните действия.

В заключителната декларация на НАТО Европа и Канада обещаха да продължат военната подкрепа за Украйна в размер на 70 млрд. евро годишно през 2026 и 2027 г.

Преди да напусне Анкара, Тръмп проведе разговори със сирийския президент Ахмед аш Шараа, който се стреми да възстанови международния образ на страната след годините на гражданска война.

В стремежа си да избегнат нов сблъсък с Тръмп, съюзниците от НАТО обявиха във вторник нови оръжейни договори за десетки милиарди долари като доказателство, че полагат усилия да намалят зависимостта от САЩ за защитата на Европа.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте настоя, че Алиансът излиза по-силен от срещата в Турция въпреки разногласията.

„Винаги съм смятал, че семействата, в които понякога има откровен разговор, а понякога и малко спорове, са много по-силни“, каза той.