Свят

Русия забрани и износа на дизел

Мярката има за цел да „стабилизира ситуацията“

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 19:52
Русия забрани и износа на дизел
Източник: iStock

Р усия забрани износа на дизел в опит да „стабилизира“ задълбочаващата се горивна криза, причинена от седмици на засилващи се украински удари по енергийната инфраструктура. В редица руски региони вече има недостиг на гориво.

„Днес влезе в сила забрана за износ на дизелово гориво, което ще позволи да бъдат увеличени доставките за вътрешния пазар“, заяви вицепремиерът Александър Новак на правителствено заседание с президента Владимир Путин.

Русия забрани износа на авиационно гориво

Той добави, че мярката има за цел да „стабилизира ситуацията“.

Настоящата забрана е поредният етап от ескалиращата криза в руския енергиен сектор, предизвикана от систематичните украински удари по петролни рафинерии. Решението следва поредица от предишни правителствени мерки, които демонстрират нарастващата трудност на Москва да стабилизира вътрешния пазар.

Украйна нанесе масирани въздушни удари в Русия

Първоначално властите реагираха с по-ограничени мерки. Още в началото на кризата Русия наложи временна пълна забрана върху износа на бензин, като вицепремиерът Александър Новак тогава обясни стъпката с необходимостта да се овладеят колебанията в цените. С разширяването на украинската кампания срещу енергийни обекти обаче последва и забрана за износа на авиационно гориво, което беше ясен знак за напрежение в сектора и невъзможност производството да покрива едновременно вътрешните нужди и експортните договори.

Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин

Бързо стана ясно, че временните ограничения са недостатъчни. Москва предприе по-драстична стъпка, като удължи забраната за износ на автомобилен бензин и дизел до февруари 2026 г. – ход, който сигнализира за дългосрочния характер на проблема. Въпреки това кризата се задълбочи и започна да засяга пряко руските граждани. В окупирания Крим и дори ключовото пристанище Новоросийск бяха спрени продажбите на горива на гражданите, а на много места в Русия са въведени лимити. 

Путин подписа и укази, с който се разрешава продажбата на бензин с по-високо съдържание на сяра, както и данъчни мерки за подпомагане на рафинериите.

И докато руските граждани се редят на километрични опашки за да напълнят резервоарите на автомобилите си, Кремъл продължава да се опитва да неглижира последствията от украинските удари, което допълнително задълбочава пропастта между официалните наративи и реалността за обикновените руснаци.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Русия забрана за износ на дизел горивна криза
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