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Марта Кос поряза амбициите на Мицкоски в Северна Македония

Кос подчерта, че присъединителния процес не се базира на предварителни гаранции към държавите кандидати

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 23:08
Марта Кос поряза амбициите на Мицкоски в Северна Македония
Източник: iStock

"Провеждането на конституционните промени остава необходимата следваща стъпка за стартиране на преговорите. Насърчавам още веднъж правителството да стартира процеса, който скоро може да доведе до промяна на конституцията".

Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос в Скопие след среща с премиера на Северна Македония Християн Мицкоски.

Кос подчерта значението на железопътните коридори, преминаващи през територията на Северна Македония - от Албания до България (Коридор 8) и от Сърбия до Гърция (Коридор 10).

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Комисарят припомни, че като цяло процесът на разширяване на ЕС се движи напред.

"През последната година и половина направихме повече от последните 15 години. Перспективата е до 2028 г. ЕС да има нов член от Западните Балкани", каза тя и подчерта, че "Северна Македония трябва да бъде сред държавите, които се движат напред. Имате място в ЕС. Нека работим заедно. Нека превърнем тази мисия в реалност".

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"Очакваме европейската интеграция да остане процес, основан на ясни критерии, ценности и изпълнение на реформаторските задължения, а не процес, обременен от двустранни въпроси, които създават несигурност и разочарование сред македонските граждани", заяви от своя страна Мицкоски.

Марта Кос обаче подчерта, че присъединителния процес не се базира на предварителни гаранции към държавите кандидати, а на доверие, на приетите задължения и тяхното изпълнение, както и на упорита работа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Северна Македония ЕС Конституционни промени
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