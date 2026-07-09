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Древна ДНК разкрива нови тайни за мистериозния „Златен човек“ и възхода на скитския елит

Генетично изследване показва, че властта и високият социален статус при скитите са се предавали по наследство

9 юли 2026, 06:43
Древна ДНК разкрива нови тайни за мистериозния „Златен човек“ и възхода на скитския елит
Източник: iStock

Н ово изследване на древна ДНК хвърля светлина върху произхода на мистериозния „Златен човек“ и разкрива, че елитът на скитските номадски общества е наследявал своето положение по родова линия. Откритията са публикувани в научното списание Science Advances.

Скитите са били номадски конни воини, които обитавали Евразийската степ през Желязната епоха. Най-високопоставените представители на обществото били погребвани с богати дарове, свидетелстващи за високия им статус.

Сред най-известните подобни погребения е това на т.нар. „Златен човек“, открито през 1969 г. в Казахстан. В могилата археолозите намират железни оръжия, бронзови предмети, сребърна купа и повече от 4000 златни украшения.

  • Статутът се е предавал по наследство

Чрез сравнение на ДНК на десетки хора от различни погребални комплекси учените установяват родствени връзки между представители на скитския елит, включително между хора, живели на големи разстояния един от друг, пише CNN.

Според авторите това е първото генетично доказателство, че висшите представители на скитското общество са били свързани по кръв и че социалният им статус и властта са се предавали през поколенията.

„Тази статия се справя отлично с интегрирането на генетични, археологически и писмени данни, за да подкрепи заключението, че статутът се е основавал на родов произход“, коментира Алиша Р. Вентреска-Милър, доцент по антропология в Мичиганския университет, която не е участвала в изследването.

По думите ѝ откритието е особено важно, защото показва, че не само богатството, но и общественото положение са се наследявали.

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  • Разкрита е самоличността на „Златния човек“

Новото изследване дава отговор и на въпрос, който от десетилетия вълнува археолозите, дали прочутият „Златен човек“ е бил мъж или жена.

Погребението датира от периода между около 400 и 300 г. пр.н.е., но заради възрастта на покойника и ограничените останки досега не беше възможно да се определи полът му с категоричност.

Учените анализирали генетични маркери от целия геном, като използвали статистически методи за възстановяване на липсващите или увредени участъци от ДНК.

Резултатите показват, че „Златният човек“ най-вероятно е бил биологично мъж. Генетичният анализ сочи още, че той е принадлежал към южния клон на скитите, известен като сака.

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Изследването включва ДНК и археологически данни от общо 85 души, 38 представители на елита и 47 души без висок обществен статус.

Според учените популациите през Желязната епоха са били по-генетично разнообразни от тези през Бронзовата епоха. Въпреки това ДНК на представителите на елита показва значително по-голяма генетична близост помежду им.

Изследователите откриват доказателства за общ произход и заключават, че управляващият елит е представлявал своеобразна наследствена генетична група в рамките на по-широкото население.

Особено показателен е случай, при който погребенията на влиятелен мъж и неговите внуци са открити в различни некрополи на близо 100 километра един от друг.

Един от тези внуци получава богато погребение още на едногодишна възраст.

„За мен това също беше знак, че този статут е бил наследствен. Ако положението зависеше от личните заслуги, едно едногодишно дете едва ли би могло да направи нещо, за да заслужи подобно погребение“, казва ръководителят на изследването Айнаш Чилдебаева от Тексаския университет в Остин.

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  • Жените също са били част от управляващия елит

Изследването показва още, че почти половината от представителите на скитския елит са били жени.

Техните гробници съдържат коне, богати одежди, ценни предмети и сложно изградени погребални съоръжения, което според учените свидетелства за високото обществено положение на жените в скитската култура.

Сред тях е и т.нар. „Принцеса от Урджар“, открита със сложна златна украса за глава, подобна на тази на „Златния човек“.

В гробницата ѝ археолозите намират каменен олтар и лечебни растения, което предполага, че тя може да е изпълнявала и ролята на шаман.

„Много е интересно да видим, че високият статут вероятно не е означавал едно и също за всички. В бъдеще бих искала да проуча по-задълбочено ролята на жените в скитското общество и различните функции, които са изпълнявали“, казва Чилдебаева.

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  • Остава една голяма загадка

Въпреки новите открития учените все още не могат да обяснят защо именно през Желязната епоха се появява наследствен управляващ елит сред скитите.

По време на предходната Бронзова епоха подобно силно социално разделение не се наблюдава при номадските общества в Евразийската степ.

„Защо виждаме това именно през Желязната епоха, а не и през Бронзовата? Кои фактори са довели до възникването на това социално неравенство?“, пита Чилдебаева, въпрос, на който бъдещите изследвания тепърва ще търсят отговор.

Източник: CNN    
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