България

Румен Радев обсъди с „Уестингхаус“ 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл

Николай Киров Николай Киров

8 юли 2026, 22:54
Румен Радев обсъди с „Уестингхаус“ 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“
Източник: Пресслужба Министерски съвет

М инистър-председателят Румен Радев се срещна днес в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Двете страни разгледаха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове, както и очакваната крайна цена.

Желязков: Изграждането на 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ е от стратегическо значение за България

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл. 

Припомняме, че парламентът избра американската технология AP1000 на „Уестингхаус“, с което България се позиционира като първата държава в Европа, която ще изгради реактор от този тип. Веднага след това, с второ решение, за строителен партньор, с когото да се водят преговори, беше определена южнокорейската компания „Хюндай Енджиниъринг енд Кънстракшън“.

До края на 2026 г. ще бъде подписан договорът за строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Тези политически решения бяха материализирани в края на 2024 г., когато „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ сключи договор за инженеринг с консорциума между „Уестингхаус“ и „Хюндай“. Проектът има и ясно изразено геополитическо измерение, подкрепено от Междуправителственото споразумение между България и САЩ за сътрудничество в ядрената енергетика. Именно това споразумение даде политическата основа за последвалите стъпки, включително и договореното партньорство с американската банка „Сити“ за структуриране на финансирането. Така настоящите разговори за графици и цени са пряко следствие от вече изградена международна политическа, технологична и финансова архитектура.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
АЕЦ Козлодуй Уестингхаус Ядрена енергетика
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