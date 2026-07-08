Три спешни мисии със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

В оеннотранспортният самолет „Спартан“ изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина. Само в рамките на три денонощия българският военен самолет е ангажиран с три последователни медицински мисии, предава NOVA.

Първата от тях беше осъществена във вторник, когато 16-годишен пациент от Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ беше транспортиран до Щутгарт. Първоначално полетът във вторник е бил планиран за днешния пациент, но заради значително по-тежкото състояние на 16-годишното момче, датата е била преотстъпена, обясни д-р Благомир Здравков, който съпровожда децата. Полетът е преминал успешно, а детето вече е настанено за лечение в германската клиника.

"Спартан" превози дете, нуждаещо се от спешна трансплантация

“В СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев” постъпи 16-годишен пациент с рядко заболяване. Става дума за чернодробна недостатъчност и свръхостра форма на болест на Уилсън, при която се налага спешна трансплантация. След направени изследвания и обстойни прегледи - екип на лечебното заведение установи, че са необходими действия в спешен срок. Тъй като няма подходящ донор от семейството и предвид спешния порядък на случая - единствен вариант за подсигуряване на адекватно лечение е търсенето на донор в чужбина”, съобщиха от лечебното заведение.

В сряда „Спартан“ изпълнява втора спасителна мисия. На борда му се намира 12-годишно момиче от столичната УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, което пътува до клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия - тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация. По думите на доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в ИСУЛ, състоянието е изключително рядко и се среща при едва 1-2 случая годишно. Тя подчерта, че трябва да се действа максимално бързо, за да не настъпят животозастрашаващи усложнения.

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Именно заради спецификата на това заболяване и опасността от спонтанни кръвоизливи, самолетът е трябвало да лети на по-ниска височина, което от своя страна е наложило последващо издигане заради слоеве с обледеняване във въздуха, обясниха от екипажа на ВВС. Въпреки това пациентката е била стабилна и под постоянен клиничен и мониторен контрол през цялото време.

Специалистите са преценили, че най-добрият шанс за успешно лечение е в Германия, тъй като в семейството не е открит подходящ донор, а германските медицински екипи разполагат с богат опит в извършването на трансплантации от неродствени донори.

По време на полета за пациентката се грижат д-р Благомир Здравков и старшата бордна медицинска сестра от Военномедицинската академия Мария Борисова. Според медицинската сестра всеки един полет е индивидуален, като за едната мисия екипът е имал седмица за подготовка, а за другата – едва няколко часа. Тя увери, че благодарение на дългогодишните тренировки с екипажите на ВВС, всичко е преминало по план.

Сериозният ангажимент на военновъздушните сили продължава и през следващите дни. За утре е планирана трета поредна медицинска мисия със „Спартан“, която отново ще бъде свързана с транспортирането на пациент за лечение.

Третатата мисия е от УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, посока Италия. Става дума за 5-месечно дете с вродено увреждане. То лети за чернодробна трансплантация.

Спешните мисии са осъществени благодарение на отличната координация между Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). От Здравната каса са отпуснали парите за лечението на децата в изключително кратки срокове заради непосредствения риск за живота им.

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„Това е един ясен пример за отговорността, която държавата носи и поема за своите граждани, които са в такъв риск и имат такава потребност“, коментира министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Трите последователни полета подчертават ключовата роля на военната авиация при спешни медицински случаи, когато животоспасяващо лечение трябва да бъде осигурено извън пределите на страната. Координацията и съвместната дейност с военните преодоляват дефицитите на нашата здравна система, особено по отношение на лечението на деца, коментира д-р Здравков. Той изтъкна факта, че от 2016 г. насам екипът няма провалена мисия или загубено дете на борда, а дори когато се е налагала реанимация по време на полет, пациентите винаги са предавани в стабилно състояние.