Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

И ранците ще отдадат последна почит на Върховния лидер - аятолах Али Хаменей, на тридневно поклонение над тленните му останки, което започва тази вечер в столицата Техеран, предаде Ройтерс.

Иран обяви траур след смъртта на "един от най-злите хора в историята"

Церемонията е насрочена за 22:00 ч. местно време (20:30 ч. бълг. вр.) в джамията "Имам Хомейни", информират ирански медии.

След края на поклонението ще бъде оповестено кога ще е погребението.

Аятолах Хаменей загина при удар по време на започналата в събота съвместна американско-израелска военна опеация срещу Иран. Бяха убити и членове на семейството му.