Започва тридневно поклонение над тленните останки на аятолах Хаменей

И ранците ще отдадат последна почит на Върховния лидер - аятолах Али Хаменей, на тридневно поклонение над тленните му останки, което започва тази вечер в столицата Техеран, предаде Ройтерс.
Иран обяви траур след смъртта на "един от най-злите хора в историята"
Церемонията е насрочена за 22:00 ч. местно време (20:30 ч. бълг. вр.) в джамията "Имам Хомейни", информират ирански медии.
След края на поклонението ще бъде оповестено кога ще е погребението.
Iran will hold a three-day farewell ceremony for Khamenei starting Wednesday at 10 p.m. (1830 GMT) at Tehran’s Imam Khomeini prayer ground.— OSINTreport (@Tourosenta14746) March 4, 2026
Funeral procession details will be announced once finalized.
Source: Reuters pic.twitter.com/9sj0ZLTeBf
Аятолах Хаменей загина при удар по време на започналата в събота съвместна американско-израелска военна опеация срещу Иран. Бяха убити и членове на семейството му.
