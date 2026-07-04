България

Български депутати са в Иран за погребението на Али Хаменей

Ангел Георгиев и Златан Златанов от партия „Възраждане“ са били единствените европейски политици там

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 юли 2026, 14:46
Български депутати са в Иран за погребението на Али Хаменей
Източник: ЕПА/БГНЕС

Д вама депутати от „Възраждане“ са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Георгиев и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.

„Поканата дойда от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се, ние я обявихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение и признателност към героизма и смелостта на един достоен народ.

Всеки един свободомислещ човек не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно, срещу две от най-големите военни сили в света – Съединените Американски щати и Израел, и не просто се бореше. Иран победи в този конфликт“.

Според Костадинов визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а „икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни“.

Кадри от Техеран: Милиони се сбогуват с Хаменей
23 снимки
Иран Али Хаменей погребение
Иран Али Хаменей погребение
Иран Али Хаменей погребение
Иран Али Хаменей погребение

„Няма вечни съюзи. Има вечни интереси. Такъв е българският национален интерес в този конкретен случай – да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската икономика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската Народна Република в рамките на инициативата „Един пояс,един път“, само, че българският национален интерес както винаги отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слугинаж“, каза Костадинов.

Сигурността на двамата български депутати от „Възраждане“ не е била застрашена. Те ще се приберат в България довечера.

Посолството на Иран в София публикува на официалната си страница във Фейсбук видео кадри с участието на депутати от „Възраждане“ в траурната церемония в памет на аятолах Али Хаменей.

В съобщението се казва, че Ангел Георгиев и Златан Златанов, за когото се уточнява, че е бивш председател на Групата за приятелство България – Иран в българския парламент, са отдали почит пред тленните останки на „мъченически загиналия лидер на Иран в Техеран“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БНР    
Възраждане Иран Депутати Костадин Костадинов Али Хаменей Траурно шествие Български национален интерес Икономическо сътрудничество Външна политика Енергоносители
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Български депутати са в Иран за погребението на Али Хаменей

Български депутати са в Иран за погребението на Али Хаменей

Бягство под конвой: Скритата яхта на Путин за 100 млн. паунда напусна Европа

Бягство под конвой: Скритата яхта на Путин за 100 млн. паунда напусна Европа

Има опит в укриването: Кой е мъжът, който пети ден бяга с 11-годишната Наталия

Има опит в укриването: Кой е мъжът, който пети ден бяга с 11-годишната Наталия

Черната серия приключва: 4 зодии се отървават от лошия късмет

Черната серия приключва: 4 зодии се отървават от лошия късмет

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Ferrari най-накрая върна ръчната скоростна кутия. Донякъде

Ferrari най-накрая върна ръчната скоростна кутия. Донякъде

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 1 ден
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 1 ден
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 1 ден
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

След зрелищната акция: Прокуратурата повдигна обвинения на шефа на ВиК-Бургас

България Преди 46 минути

Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“

Питон на детска площадка в Стара Загора: Как се озова там?

Питон на детска площадка в Стара Загора: Как се озова там?

България Преди 1 час

Около 1:00 часа на дежурния телефон на община Стара Загора е постъпило съобщение за змия, забелязана в района на детска площадка

Обявиха кое е най-полезното кафе и то не е това, което пием

Обявиха кое е най-полезното кафе и то не е това, което пием

Любопитно Преди 4 часа

Дълго време кафето се е смятало просто за начин да се заредите с енергия, но напитката всъщност може да има някои ползи

<p>Защо човечеството вече не еволюира&nbsp;по законите на природата</p>

Човечеството превключи на друга предавка: Защо вече не еволюираме по законите на природата

Любопитно Преди 4 часа

Според множество екипи от учени, човешката култура – технологиите, медицината и забележителните ни умения за съвместно разрешаване на проблеми – в момента може би оформя човешката еволюция повече от натиска на околната среда и ограниченията на нашите тела

Божидар Божанов

Божанов: Полетите на Пеевски и Атанасова не са декларирани, това може да е престъпление

България Преди 4 часа

По повод разминаванията в твърденията за съвместни полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, съпредседателят на „Да, България” Божидар Божанов заяви, че е по-склонен да се довери на предоставената от ГДБОП справка

Доналд Тръмп пред емблематичния национален мемориал Маунт Ръшмор в Южна Дакота

„Или си комунист, или си патриот“ – Доналд Тръмп с остра реч за Америка на 250 г.

Свят Преди 4 часа

В речта си в навечерието на Деня на независимостта, произнесена пред емблематичния национален мемориал Маунт Ръшмор в Южна Дакота, държавният глава свърза антикомунистическата си реторика с твърд курс срещу имиграцията

Диша ли София отрова след пожара в „Люлин“? СО обяви официалните данни

Диша ли София отрова след пожара в „Люлин“? СО обяви официалните данни

България Преди 6 часа

Столичната община преустановява извънредните мерки. Към момента липсват и предписания за ограничение на излизанията на уязвимите групи – деца, бременни и хора с хронични белодробни заболявания

Трагерията в Струма: Водолази търсят второто дете в дълбокия вир

Трагерията в Струма: Водолази търсят второто дете в дълбокия вир

България Преди 7 часа

Единственият оцелял е 6-годишният брат на момичето, който успява да прояви мъжество, изкачва се до главния път Невестино – Бобошево, спира автомобил и подава сигнала на телефон 112

Тейлър Суифт и Травис Келси

Сватбата на века: Тейлър Суифт и Травис Келси превзеха Ню Йорк

Свят Преди 7 часа

Двамата бяха облечени в Кристиан Диор, според дългогодишния публицист на Суифт, и бяха избрали да нямат шаферки и шафери

5-те медицински чудеса на Америка, които промениха човечеството

5-те медицински чудеса на Америка, които промениха човечеството

Любопитно Преди 8 часа

По случай 250-годишнината от основаването на САЩ, водещи световни експерти разкриват петте най-велики медицински иновации в американската история. От роботизирана сърдечна хирургия до имунотерапия – откритията, които удвоиха живота на човечеството

Рицари кръстоносци

4 юли: Кървавата баня, която отвори вратите на Йерусалим за полумесеца

Любопитно Преди 8 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Юбилей в сянката на скандали: САЩ празнуват 250 години независимост по-разделени от всякога</p>

В навечерието на Деня на независимостта – празненства на фона на политическа криза

Свят Преди 8 часа

Защо все повече американци признават, че са силно обезпокоени от посоката, в която се движи родината им

Уикендът носи дъжд и гръмотевици, жълт код за седем области у нас

Уикендът носи дъжд и гръмотевици, жълт код за седем области у нас

България Преди 8 часа

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в крайните югозападни райони до 32°-33°, в София - около 26°

Русия обяви, че е превзела град Константиновка

Русия обяви, че е превзела град Константиновка

Свят Преди 15 часа

Битката за града, който преди войната е имал около 78 000 жители, продължава от края на 2025 г.

Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент

Протест пред НАТФИЗ: Аз не съм семестриална такса, аз съм студент

България Преди 16 часа

Студентите са подкрепени и от целия факултетен съвет на факултет "Екранни изкуства"

Арест на общински служител, липсва асфалт от път в Ардино

Арест на общински служител, липсва асфалт от път в Ардино

България Преди 17 часа

Става въпрос за еднолентов път между селата Седларци и Жълтуша

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха пред 1000 души, водещ на церемонията бе Адам Сандлър

Edna.bg

7 неща, които да направят юли по-хубав

Edna.bg

Неочакван жест от Ибрахимович към млад талант от Мондиала

Gong.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Никола Цолов в спринта във Формула 2

Gong.bg

Повдигнаха обвинения на директора на ВиК-Бургас и още един служител

Nova.bg

Резервираме сянка на плажа през телефона: Как работи новото родно приложение

Nova.bg