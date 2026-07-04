Български депутати са в Иран за погребението на Али Хаменей

Д вама депутати от „Възраждане“ са били в Иран на траурното шествие за Али Хаменей. Ангел Георгиев и Златан Златанов са били единствените европейски политици там, каза пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.

„Поканата дойда от иранското правителство през посолството на Република Иран в София и разбира се, ние я обявихме, защото за нас това беше голяма чест. Не знаехме, че сме единствените поканени от цяла Европа, но в конкретния случай това е знак на уважение и признателност към героизма и смелостта на един достоен народ.

Всеки един свободомислещ човек не само в България, но и по света, трябва да покаже уважение към една изключително героична нация, която се бореше и то успешно, срещу две от най-големите военни сили в света – Съединените Американски щати и Израел, и не просто се бореше. Иран победи в този конфликт“.

Според Костадинов визитата на двамата депутати не влиза в противоречие с официалната позиция на България, а „икономическо сътрудничество с Иран ще бъде от полза за страната ни“.

„Няма вечни съюзи. Има вечни интереси. Такъв е българският национален интерес в този конкретен случай – да получаваме евтини енергоносители. Такива можем да получим от Иран и можем да ги имаме включително и с едно сътрудничество с иранската икономика, което би било изключително изгодно на фона на световното глобално партньорство, осъществявано и с Китайската Народна Република в рамките на инициативата „Един пояс,един път“, само, че българският национален интерес както винаги отстъпва на задно място пред интересите на НАТО и Европейския съюз, в които България играе ролята на обслужващ слугинаж“, каза Костадинов.

Сигурността на двамата български депутати от „Възраждане“ не е била застрашена. Те ще се приберат в България довечера.

Посолството на Иран в София публикува на официалната си страница във Фейсбук видео кадри с участието на депутати от „Възраждане“ в траурната церемония в памет на аятолах Али Хаменей.

В съобщението се казва, че Ангел Георгиев и Златан Златанов, за когото се уточнява, че е бивш председател на Групата за приятелство България – Иран в българския парламент, са отдали почит пред тленните останки на „мъченически загиналия лидер на Иран в Техеран“.