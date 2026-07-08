Тази нощ САЩ започнаха нови удари срещу Иран

С ъединените щати започнаха да нанасят нови удари по Иран.
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Целта на атаките е да се ограничи способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток.
Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи в X, че е започнало нови удари, за да отслаби възможностите на Иран да застрашава свободата на корабоплаването в региона.
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"По нареждане на главнокомандващия, силите на Централното командване на САЩ започнаха да извършват нови удари срещу Иран, за да намалят допълнително способността му да застрашава свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати държат Иран отговорен за неотдавнашната неоправдана агресия срещу търговски кораби и цивилни екипажи, свободно плаващи по жизненоважния международен воден път", гласи съобщението.
At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026