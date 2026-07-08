Тази нощ САЩ започнаха нови удари срещу Иран

С ъединените щати започнаха да нанасят нови удари по Иран.

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Целта на атаките е да се ограничи способността на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи в X, че е започнало нови удари, за да отслаби възможностите на Иран да застрашава свободата на корабоплаването в региона.

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"По нареждане на главнокомандващия, силите на Централното командване на САЩ започнаха да извършват нови удари срещу Иран, за да намалят допълнително способността му да застрашава свободата на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати държат Иран отговорен за неотдавнашната неоправдана агресия срещу търговски кораби и цивилни екипажи, свободно плаващи по жизненоважния международен воден път", гласи съобщението.