Кулеба: Клането в Буча е било съзнателно, руснаците искат да унищожат колкото може повече украинци

"Клането в Буча е било съзнателно" извършено, заяви днес украинският външен министър Дмитро Кулеба, след като вчера там бяха открити много трупове. Градът северозападно от Киев доскоро бе под контрола на руските войски, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Клането в Буча е било съзнателно. Руснаците искат да унищожат колкото може повече украинци.

Трябва да ги спрем и да ги изхвърлим. Настоявам за нови опустошителни санкции от Г-7 СЕГА", написа той в Туитър.

(Следващата публикация в Туитър съдържа чувствително съдържание, което не се препоръчва за деца и хора със слаби нерви)

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp