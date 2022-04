Зеленски: Заложени при руското изтегляне от Киев мини правят града несигурен

С изтеглянето на руските сили от столичния район в Украйна се създава „катастрофална ситуация“ за мирните граждани, тъй като войските на Москва поставят мини около жилищни сгради, изоставят военна техника и „дори телата на убитите“, предупреди днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is warning his people that retreating Russian forces are creating “a complete disaster” outside the capital as they leave behind many mines, even around homes and corpses. https://t.co/PAX0kGTOSi