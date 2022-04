Кметът на украинския град Буча: Вече погребахме 280 души в общи гробове

Б лизо 300 души е трябвало да бъдат погребани „в общи гробове“ в Буча, град северозападно от украинската столица Киев, където се водиха ожесточени сражения и той беше отвоюван от украинските сили, съобщи за Франс прес кметът Анатолий Федорук, предаде БТА.

#UPDATE Bucha's mayor, Anatoly Fedoruk, told @AFP by phone that they "have already buried 280 people in mass graves," since the Ukrainian army retook control of the key town outside Kyiv



As witnessed by @AFP, he said the heavily destroyed town's streets are littered with corpses pic.twitter.com/XMxRTuCU5F