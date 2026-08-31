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Делси Родригес защити спорното петролно споразумение между Венецуела и САЩ

Временният президент на Венецуела Делси Родригес защити спорното енергийно споразумение с Доналд Тръмп. Докато тя обещава над 200 милиарда долара приходи, опозицията и чавистите определят предаването на петролните резерви на САЩ като национално предавство

Стела Христова Стела Христова

31 август 2026, 15:28
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В ременният президент на Венецуела Делси Родригес защити категорично оспорваната енергийна сделка на правителството си с Доналд Тръмп. Тя бе категорична, че южноамериканската държава ще запази собствеността и суверенитета си върху огромните си петролни залежи, пише The Guardian.

Родригес, която пое властта през януари, след как Тръмп разпореди отвличането на президента Николас Мадуро, направи обръщение по телевизията в събота. Целта ѝ бе да отвърне на вълната от критики срещу споразумението, наречено от американския държавен глава „най-голямата петролна сделка в световната история“.

Венецуела даде разяснения за „гигантската“ петролна сделка със САЩ

„Ползите са безкрайни“, заяви Родригес - бивш вицепрезидент, подкрепена от Тръмп след акцията на американските специални части в Каракас за залавянето на Мадуро.

В шестминутното си обръщение изпълняващата длъжността държавен глава обяви, че споразумението ще помогне на богатата на ресурси страна да развие икономиката си, да генерира приходи от над 209 милиарда долара (154 милиарда паунда) и да се превърне в „енергийна сила“.

„Както всички знаят, страната ни разполага с най-големите петролни запаси в света. Наличието на ресурси под земята обаче не е достатъчно. Нуждаем се от инвестиции, технологии, инфраструктура и производствен капацитет, за да превърнем това богатство в просперитет за нашия народ“, посочи Родригес.

Тя добави: „Няма никакъв смисъл да държим петролните си залежи под земята, само за да ни служат за статистика или в счетоводните книги, без да можем да ги впрегнем в развитието на Венецуела.“

В петък Тръмп обяви „революционното“ споразумение, като го нарече „историческа транзакция, която повече от удвоява американските петролни резерви, докато в същото време помага на Венецуела да поеме по пътя към огромния успех и благоденствие“.

В неделя американският президент написа в своята платформа Truth Social: „Едно от нещата, които ще направя с венецуелския петрол, е да попълня Стратегическия синационален резерв, който заради Сънливия Джо Байдън е практически празен.“

Тръмп допълни: „Процесът по попълването започва съвсем скоро и това е подарък от Венецуела за народа на Съединените щати.“

Броени часове след задържането на Мадуро на 3 януари, Тръмп отправи предупреждение към Родригес, че я очаква още по-тежка съдба, ако не следва курса на Вашингтон. „Ако не постъпи правилно, ще плати изключително висока цена – вероятно дори по-висока от тази на Мадуро“, заяви тогава той.

Тръмп обяви сделка за американски достъп до огромните петролни резерви на Венецуела

Подробностите около споразумението, договорено по време на неколкомесечни тайни преговори, остават оскъдни. Според наличната информация обаче то ще даде възможност на Вашингтон да пое контрола върху 65 милиарда барела от петролните резерви на Каракас.

Южноамериканската страна притежава най-големите доказани запаси от суров петрол в света – около 303 милиарда барела, изпреварвайки Саудитска Арабия (268 милиарда) и Иран (208 милиарда). Родригес уточни, че сделката обхваща 17 „стратегически петролни находища“, от които се очаква дневен добив от над 1,5 милиона барела.

Споразумението обаче предизвика сериозно недоволство както сред венецуелската опозиция, така и вътре в управляващото движение „Чавизъм“, към което принадлежи и самата Родригес.

В петък водещ опозиционен представител, пожелал анонимност, определи договора като „мащабно заграбване на земи“ от страна на „алчните и мафиотски Съединени щати“.

Рафаел Рамирес, бивш ръководител на държавната петролна компания PDVSA, написа в мрежата X, че администрацията на Родригес „забива кама в сърцето на родината“ с тази „неоколониална“ сделка. „Те предават 65 милиарда барела от нашите резерви на САЩ. Това никога не се е случвало във Венецуела, а мисля и никъде другаде по света“, добави Рамирес в интервю за вестник El Nacional.

В събота десетки протестиращи от левицата преминаха по улиците на Каракас с издигнати плакати: „Не сме нито колония, нито заден двор“ и „Янки, вървете си у дома!“.

Критиците на сделката разпространиха и иронично изображение в социалните мрежи, предлагащо името на националната петролна компания да бъде променено от PDVSA на „PDUSA“.

В обръщението си Родригес – дъщеря на марксистки партизанин, когото с години осъждаше „империалистическите“ опити за кражба на петрола на страната – отхвърли обвиненията, че предава природните ресурси на чужда сила. Тя изрази благодарност към Тръмп и държавния секретар на САЩ Марко Рубио за финализирането на сделката, но подчерта: „Едно нещо трябва да бъде абсолютно ясно: Венецуела запазва собствеността и суверенитета си върху своите ресурси.“

„Мисля за бъдещето на Венецуела“, заяви тя. Страната преживя години на авторитарно управление и една от най-тежките икономически кризи в историята си по време на 13-годишното управление на Николас Мадуро.

Споразумението представлява радикален обрат в позицията на Родригес и социалистическото движение, оглавявано от нея и Мадуро след смъртта на Уго Чавес през 2013 г.

В своя реч от 2024 г., чиито кадри отново добиха популярност след обявяването на сделката, Родригес силно критикуваше опозицията с обвинения, че се опитва да предаде петролните, газовите и златните резерви на страната на своите „господари“ във Вашингтон.

През септември миналата година, когато САЩ затегнаха примката около Мадуро, Родригес заяви пред „Ню Йорк Таймс“: „Пентагонът винаги е имал стратегическата цел да сложи ръка върху венецуелските резерви.“

Според наличните данни в сделката ще участва Службата за стратегически капитал към Пентагона, която финансира ключови за националната сигурност проекти. В схемата влиза и частна компания, собственост на Алехандро Бетанкур – спорна фигура и бизнесмен, базиран във Великобритания, който се превърна в основен посредник между администрацията на Тръмп и Родригес.

Опозицията изразява опасения, че сделката ще блокира усилията за възстановяване на демокрацията и провеждане на нови президентски избори. Масовото мнение е, че Мадуро фалшифицира вота през 2024 г., а Родригес избегна директен отговор за бъдещи избори, заявявайки единствено, че такива ще има „някой ден“. Тръмп от своя страна коментира, че Венецуела „все още не е готова“ за изборен процес.

Опозиционният лидер Хуан Пабло Гуанипа написа в X: „Единственият начин венецуелската икономика наистина да се възстанови в дългосрочен план и това споразумение да бъде от полза и за двете страни, са свободните избори. Те трябва да доведат до легитимно правителство, ясни правила, върховенство на закона и институции, които да гарантират прозрачно управление на ресурсите в полза на нацията.“

Без тези условия енергийната сделка е като „небостъргач, стъпил върху глинени крака“, допълни Гуанипа.

Редактор: Стела Христова
петролна сделка Венецуела САЩ Делси Родригес Доналд Тръмп Николас Мадуро петролни залежи
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