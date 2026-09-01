България

Пожарът в складове в Свищов е потушен, няма пострадали

Екипи на пожарната и Общината се борят с огъня, причините за инцидента се изясняват

Стела Христова Стела Христова

Обновена преди 2 часа / 1 септември 2026, 19:54
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И згасен е пожарът в складови и производствени помещения в региона на бившата „Търговия“ в Свищов, съобщи началникът на свищовската пожарна инж. Светлин Михайлов. Няма пострадали, каза още той.

Източник: БТА

Пожарът засегна постройка, наета от две фирми в Свищов – за дограма и надгробни паметници. В складовете, които са собственост на друга фирма за производство на сладкарски изделия са изгорели машини и оборудване. Огънят е засегнал два товарни автомобила за превоз на дограма и четири леки автомобила, допълни инж. Михайлов.

По думите му са спасени 13 автомобила, намиращи се в съседна автокъща и близкостоящи постройки и сгради в търговската база.

Източник: БТА

Причината за възникването на огъня към този момент не е изяснена, посочи инж. Михайлов. В гасенето участваха три екипа от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Свищов. Освен екипите на пожарната, гасенето беше подпомогнато с две водоноски от общинска администрация и две водоноски от земеделската кооперация в село Царевец.  

Сигналът за пожара е получен в 16:45 ч. Тази нощ един екип от огнеборци с пожарен автомобил ще дежури на мястото на произшествието, уточни още началникът на свищовската пожарна служба.

Редактор: Стела Христова
Източник: Антоанета Бълдъркова/БТА    
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